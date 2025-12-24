Accueil » Pénurie mondiale de DRAM : la flambée des coûts menace les marges de l’iPhone 17

Pénurie mondiale de DRAM : la flambée des coûts menace les marges de l’iPhone 17

La pression monte autour des composants clés de l’iPhone. Selon un nouveau rapport industriel, Apple serait confrontée à une explosion sans précédent des coûts de la mémoire vive (DRAM), au point que la gamme iPhone 17 pourrait devenir la première victime visible de cette crise mondiale.

En toile de fond : une pénurie persistante de mémoire LPDDR et un basculement massif de l’industrie vers l’IA, qui bouleversent l’équilibre économique du smartphone.

Une hausse vertigineuse du prix de la mémoire

D’après le rapport, le coût d’un module 12 Go de LPDDR5X, utilisé dans les modèles iPhone 17 Pro, serait passé d’environ 25 à 29 dollars par unité, à près de 70 dollars aujourd’hui.

Cela représente une hausse de plus de 230 %, un choc tarifaire capable d’éroder les marges même d’un géant comme Apple.

Traditionnellement, Cupertino se protège de ce type de volatilité grâce à des contrats d’approvisionnement longue durée. Mais la DRAM semble cette fois échapper à cette logique.

Des contrats clés arrivent à expiration

Les accords actuels d’Apple avec ses fournisseurs de mémoire — SK Hynix et Samsung — arriveraient à échéance en janvier 2026. Une fois ces contrats terminés, Apple devra renégocier ses prix dans un contexte de marché extrêmement défavorable. Obtenir des tarifs proches des anciens 25 dollars par module semble désormais hautement improbable.

À court terme, Apple dispose encore d’un léger coussin financier. Mais, ce rempart ne pourra pas absorber indéfiniment une telle inflation des coûts.

L’IA redessine les priorités de l’industrie mémoire

La situation est aggravée par une tendance lourde : SK Hynix et Micron réduiraient progressivement leur production de mémoire LPDDR pour se concentrer sur la HBM (High Bandwidth Memory). Cette mémoire à très forte valeur ajoutée est aujourd’hui au cœur des accélérateurs IA utilisés dans les centres de données, où la demande — et les marges — sont nettement supérieures à celles du marché mobile.

Résultat : l’offre de mémoire pour smartphones se raréfie, et Apple pourrait se retrouver fortement dépendante de Samsung pour la RAM de l’iPhone 18.

Un rapport de force défavorable pour Apple

Une dépendance accrue envers un seul fournisseur affaiblirait mécaniquement la capacité de négociation d’Apple. Et le calendrier n’arrange rien : la gamme iPhone 18 serait en préparation avec une architecture mémoire LPDDR5X à six canaux, destinée à améliorer la bande passante et les performances liées à l’IA embarquée.

Sur le plan technique, l’évolution est logique. Sur le plan économique, elle est risquée.

Plus de canaux signifie plus de mémoire, donc des coûts encore plus élevés, à un moment où les prix sont déjà sous tension.

Vers une hausse des prix inévitable ?

Si le prix de la DRAM se maintient autour de 70 dollars par unité, Apple pourrait être contrainte de revoir sa stratégie historique d’absorption des coûts. Autrement dit, une partie de la facture pourrait être transférée aux consommateurs, soit dès la fin du cycle de l’iPhone 17, soit plus probablement avec l’iPhone 18.

Ce scénario illustrerait une réalité nouvelle pour Apple : même à son échelle, la pénurie mondiale de composants liée à l’IA impose désormais ses règles.