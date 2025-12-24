Accueil » Tracker du Père Noël 2025 : comment suivre le Père Noël en direct avec NORAD et Google ?

Tracker du Père Noël 2025 : comment suivre le Père Noël en direct avec NORAD et Google ?

Le moment tant attendu est enfin arrivé : le Tracker du Père Noël (Santa Tracker) annuel est officiellement lancé. Comme chaque année, des millions de personnes à travers le monde suivent le voyage du Père Noël alors qu’il sillonne la planète pour distribuer ses cadeaux de Noël.

Pour cette édition, deux plateformes dominent toujours le ciel festif : NORAD et Google, chacune proposant sa propre vision — et son propre style — du suivi de Saint-Nicolas.

Mais le Tracker du Père Noël, ce n’est plus seulement une carte animée. C’est devenu un véritable rendez-vous de Noël mêlant traditions, mini-jeux, anecdotes culturelles, recommandations de divertissement… et même une touche d’intelligence artificielle.

Le Tracker du Père Noël : une tradition née d’un heureux accident

Le suivi du Père Noël n’a rien d’une invention moderne. Tout commence en 1955, lorsqu’une publicité du catalogue Sears publie par erreur le numéro du centre de défense aérienne du Colorado au lieu d’un numéro pour joindre le Père Noël.

Plutôt que de raccrocher, les militaires jouent le jeu. Ils commencent à informer les enfants de la position de Père Noël, lançant ainsi une tradition annuelle. En 1958, la mission est officiellement reprise par NORAD, qui publie depuis lors des mises à jour régulières sur le voyage du traîneau.

En 2004, Google entre dans la danse avec son propre Tracker du Père Noël, apportant une approche plus ludique et interactive. Résultat : deux visions complémentaires d’un même mythe moderne.

NORAD Tracker du Père Noël : l’original, toujours culte

Le NORAD Santa Tracker reste pour beaucoup la référence absolue. Géré par l’armée américaine avec le soutien de milliers de bénévoles, il combine une carte en temps réel, des vidéos explicatives, des jeux simples, et même une ligne téléphonique dédiée (+1-877-HI-NORAD).

Le site et les applications (iOS et Android) misent davantage sur la tradition que sur le design. L’interface est sobre, parfois datée, mais son authenticité fait partie de son charme.

Cette année, NORAD ajoute également un chatbot IA nommé Radar, capable de répondre aux questions sur la localisation du Père Noël — une touche moderne à une institution vieille de 70 ans.

Google Tracker du Père Noël : la version la plus ludique et immersive

De son côté, Google propose une expérience beaucoup plus colorée et accessible. Son Tracker du Père Noël s’appuie sur Google Maps, des animations fluides, une interface très soignée, et surtout une collection impressionnante de mini-jeux.

Le site est pensé comme un calendrier de l’Avent interactif, avec des activités quotidiennes, des défis éducatifs (dont certains axés sur l’apprentissage du code), et une navigation parfaitement adaptée au mobile comme sur bureau.

Petit conseil pratique : sur mobile, pour accéder à tous les jeux, il suffit d’ouvrir le menu (icône ☰ en haut à gauche). L’option « Ajouter à l’écran d’accueil » reste cependant limitée sur iPhone.

Visuellement, c’est sans doute la manière la plus agréable de suivre le Père Noël — même si la « magie technologique » derrière son suivi reste volontairement floue.

NORAD ou Google : lequel choisir ?

Tout dépend de ce que vous recherchez :

NORAD séduit par son histoire, son côté institutionnel et son charme rétro.

Google mise sur l’accessibilité, le divertissement et l’interactivité.

Dans les faits, rien n’empêche de consulter les deux. Après tout, Noël n’arrive qu’une fois par an.

Une touche d’IA pour Noël

Dans l’esprit très « IA partout » de cette décennie, des images du Père Noël et de ses lutins ont même été générées par intelligence artificielle pour illustrer cette édition. Le résultat est… disons, légèrement étrange, mais parfaitement dans l’air du temps.

Le Tracker du Père Noël est devenu bien plus qu’un simple gadget de Noël. C’est un rituel mondial, intergénérationnel, qui mêle technologie, tradition et émerveillement. Que vous suiviez le traîneau pour la nostalgie, pour divertir les enfants ou simplement par curiosité geek, le Père Noël est officiellement en route.