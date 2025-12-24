Accueil » Threads prépare les extraits de podcasts pour attirer créateurs et communautés audio

La plateforme de microblogging Threads, propriété de Meta, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de contenus. Selon un rapport de Bloomberg, Threads travaille actuellement sur une fonctionnalité baptisée podcast previews, destinée à permettre aux créateurs de publier de courts extraits audio de leurs podcasts directement dans le fil d’actualité.

L’objectif est clair : transformer Threads en un point d’entrée naturel pour la découverte, la discussion et la fidélisation autour des podcasts.

Une stratégie cohérente autour de l’audio

Ce n’est pas la première incursion de Threads dans l’univers du podcast. Récemment, la plateforme a déjà autorisé les créateurs à afficher un lien vers leur émission sur leur profil, redirigeant les utilisateurs vers des services comme Spotify, Apple Podcasts ou iHeart.

Les podcasts previews vont toutefois plus loin. Plutôt que de simplement rediriger l’audience vers une autre application, Threads entend proposer une expérience native : écouter un extrait, lire les réactions, commenter, débattre… le tout sans quitter le flux.

Threads comme levier d’acquisition pour les podcasteurs

Avec plus de 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels, Threads représente un potentiel considérable pour les créateurs audio. En publiant des extraits directement dans le fil, les podcasteurs peuvent :

capter l’attention d’un public qui ne les connaît pas encore,

susciter la curiosité avec des moments forts ou polémiques,

rediriger ensuite les auditeurs vers les plateformes d’écoute complètes.

Mais, l’intérêt est aussi réciproque. Plus les fans interagissent, commentent et reviennent discuter des épisodes, plus le temps passé sur Threads augmente — un indicateur clé pour la plateforme.

Le podcast, un format « naturel » pour Threads

Pour Connoy Hayes, responsable de Threads, le podcast est un format parfaitement adapté à la plateforme. Les émissions audio génèrent des opinions tranchées, des discussions récurrentes, et des communautés fidèles qui reviennent semaine après semaine.

Meta est d’ailleurs déjà allé plus loin en organisant des événements liés aux podcasts, comme des enregistrements en public réunissant influenceurs et créateurs, qui prolongent ensuite la conversation directement sur Threads.

Ce positionnement confirme une évolution plus large : Threads ne veut plus seulement être une alternative à X, mais un espace central de conversation culturelle continue.

Un signal fort sur l’importance du podcast aujourd’hui

L’arrivée des podcast previews illustre le poids croissant de la culture podcast, non seulement pour les auditeurs en quête de contenus approfondis, mais aussi pour les grandes plateformes cherchant à capter l’attention.

À terme, cette fonctionnalité pourrait simplifier considérablement le suivi des podcasts : écouter un extrait, voir les réactions de la communauté, participer au débat, le tout dans un seul flux, sans multiplier les liens, applications ou serveurs Discord.

Et après ? Des outils plus avancés en ligne de mire

Le succès de cette nouveauté pourrait conditionner la suite. Si l’engagement est au rendez-vous, Meta pourrait déployer des outils d’analytique dédiés aux podcasts, des solutions de monétisation, et une intégration plus poussée avec le live audio.

Un scénario d’autant plus crédible que Threads vient déjà d’élargir sa fonctionnalité Communities, qui compte désormais plus de 200 communautés actives.