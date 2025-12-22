Samsung préparerait un Galaxy Z Wide Fold pour contrer l’iPhone pliable d’Apple

Alors que Apple s’apprêterait à lancer son tout premier iPhone pliable dès l’an prochain, aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, Samsung ne compte visiblement pas rester spectateur. Selon un nouveau rapport, le géant coréen travaillerait sur un modèle inédit de smartphone pliable, directement inspiré de l’approche choisie par Apple.

Ce nouveau modèle, provisoirement baptisé Galaxy Z Wide Fold, viendrait enrichir la gamme existante sans remplacer le Galaxy Z Fold 8 attendu en 2026. L’objectif serait clair : proposer une alternative au format plus classique des Fold actuels, avec un design sensiblement différent.

Deux Fold, deux philosophies de design

D’après les informations disponibles, Samsung maintiendrait le Galaxy Z Fold 8 dans la continuité du Galaxy Z Fold 7, largement salué pour ses proportions équilibrées et son format allongé une fois replié.

En parallèle, le Galaxy Z Wide Fold adopterait une approche radicalement différente, beaucoup plus proche de celle du futur iPhone pliable. Apple aurait opté pour un appareil plus large, tant une fois fermé qu’ouvert, avec l’ambition d’offrir une expérience se rapprochant davantage d’un petit iPad une fois déplié.

Samsung proposerait donc deux visions du smartphone pliable :

un Fold « classique », fidèle à l’ADN de la gamme,

un Fold plus large, pensé pour rivaliser frontalement avec l’iPhone pliable.

Des dimensions très proches de celles de l’iPhone pliable

Les premières fuites évoquent des dimensions étonnamment similaires entre les deux appareils. Le futur iPhone pliable disposerait d’un écran principal d’environ 7,56 pouces, accompagné d’un écran externe de 5,49 pouces. De son côté, le Galaxy Z Wide Fold proposerait un écran interne de 7,6 pouces — identique à celui du Galaxy Z Fold 6 — et un écran externe de 5,4 pouces.

Les deux appareils adopteraient un ratio proche du 4:3 une fois dépliés, un choix encore rare dans l’univers des smartphones pliables, mais cohérent pour un usage orienté productivité, lecture et multimédia.

Autre point notable : le Galaxy Z Wide Fold serait compatible avec la recharge sans fil 25 W, une technologie qui devrait faire ses débuts avec le Galaxy S26 Ultra. En revanche, des inconnues subsistent sur son épaisseur et son poids, alors que les premières rumeurs autour de l’iPhone pliable évoquent un appareil relativement massif.

Une stratégie de réaction plus que d’innovation ?

Cette initiative n’étonnera pas les observateurs attentifs de la stratégie récente de Samsung. La marque a déjà démontré sa capacité à réagir très rapidement aux orientations d’Apple, parfois au risque de brouiller sa propre identité produit.

Le lancement du Galaxy S25 Edge, perçu comme une réponse directe à l’iPhone Air, en est un exemple récent. Le Galaxy Z Wide Fold pourrait suivre la même logique : occuper le terrain dès l’arrivée d’Apple sur un nouveau segment, quitte à tester un format dont le succès reste incertain.

Un pari risqué sur le long terme

Si le Galaxy Z Wide Fold venait à voir le jour, rien ne garantit sa pérennité. Comme pour d’autres expérimentations passées, Samsung pourrait rapidement revoir ses ambitions à la baisse si les ventes ne sont pas au rendez-vous.

Reste que cette stratégie permettrait au constructeur de ne pas laisser Apple s’approprier seul un nouveau format potentiellement structurant pour le marché. En proposant immédiatement une alternative, Samsung s’assure une présence, même provisoire, dans ce nouveau chapitre du smartphone pliable.