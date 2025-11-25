Accueil » Google Assistant va disparaître : Google fixe enfin une date officielle, et elle est proche

Google vient d’indiquer officiellement quand Google Assistant cessera de fonctionner, et la transition vers Gemini est désormais actée : Google Assistant prendra fin en mars 2026.

Après cette date, Gemini deviendra le seul assistant disponible sur les téléphones Android, Wear OS, Android Auto et d’autres produits Google.

Gemini remplace progressivement Google Assistant

Lancé en 2016, Google Assistant a longtemps été au cœur de l’écosystème Android : smartphones, montres connectées, enceintes, voitures… Un simple « Hey Google » suffisait pour gérer des tâches simples.

Mais, l’assistant montre aujourd’hui ses limites : commandes figées, compréhension limitée, interactions peu naturelles. Pendant ce temps, les assistants basés sur l’IA générative — comme ChatGPT, Copilot ou bientôt Siri (avec Apple Intelligence) — offrent des échanges bien plus riches et contextualisés.

Gemini, lancé fin 2023 et intégré partout depuis, est devenu la priorité de Google. Il est déjà l’assistant par défaut sur les Pixel 10.

Google Assistant disparaît en mars 2026

La confirmation provient d’une page d’assistance Android Auto : « Google Assistant reste disponible jusqu’en mars 2026. Gemini comprendra les mêmes commandes et vous permettra d’utiliser un langage naturel ».

Cela signifie :

Google Assistant reste encore utilisable 1 an et demi

Après mars 2026, seul Gemini répondra aux commandes vocales

Les fonctionnalités Assistant continueront d’être supprimées progressivement

La fin de Google Assistant est donc enclenchée « brique par brique ».

Les signes que Google préparait déjà la fin de Google Assistant

Depuis début 2024 :

Plusieurs commandes vocales Assistant ont été supprimées (contrôle de cadre photo, écran ambiant, etc.)

Gemini a remplacé Google Assistant sur Android

Les enceintes et écrans connectés reçoivent des fonctionnalités Gemini

Google a arrêté d’ajouter de nouvelles capacités à Assistant

Google migre toutes les fonctions vers Gemini, ce qui annonce clairement la fin programmée.

Gemini : plus puissant, mais pas encore parfait

Gemini excelle dans la planification (voyages, tâches complexes), les résumés, analyses et recherches et les interactions naturelles en langage courant.

Exemple : Sur Pixel 10, demander à Gemini « Prépare-moi un itinéraire de voyage » génère un vrai plan personnalisé, ce que Google Assistant n’a jamais su faire.

Mais, il y a des problèmes

De nombreux utilisateurs signalent des bugs sur Google Home, des commandes simples qui échouent (« allume la lumière ») ou encore des lenteurs ou incompréhensions. Gemini n’est pas encore aussi fiable pour les tâches domotiques basiques. Certains regrettent déjà la stabilité de Google Assistant.

Faut-il regretter Google Assistant ?

Oui, si vous préférez un assistant simple et fiable

Non, si vous voulez un assistant vraiment intelligent qui raisonne

Peut-être, car Gemini n’est pas encore 100 % mature

Une page se tourne

En mars 2026, Google Assistant tirera sa révérence après près de 10 ans. Gemini prendra totalement le relais, pour offrir une expérience plus riche, plus conversationnelle — et surtout complètement ancrée dans l’IA.

Le futur des assistants Google sera donc 100 % Gemini.