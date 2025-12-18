Accueil » Apple testerait un MacBook avec puce A18 Pro : vers un Mac plus abordable en 2026 ?

Apple pourrait être en train de préparer l’un de ses mouvements stratégiques les plus discrets — mais potentiellement les plus importants — de ces dernières années : un MacBook propulsé par une puce de classe iPhone, et non par un SoC de la gamme Apple Silicon M.

Les premiers indices ne proviennent pas d’une fuite spectaculaire, mais d’un endroit rarement visible du grand public : des fichiers internes de “kernel debug kit” utilisés par les ingénieurs d’Apple. Selon MacRumors, ces fichiers auraient été brièvement mis en ligne par erreur plus tôt cette année, avant d’être rapidement retirés une fois les premières analyses publiées.

Deux MacBook non annoncés, deux puces très différentes

En examinant ces fichiers internes, MacRumors a identifié deux configurations de MacBook inédites, chacune associée à une puce différente : l’une basée sur l’A15, et l’autre sur l’A18 Pro.

Ce détail est loin d’être anodin, car il suggère une évolution dans les tests internes d’Apple, passant d’un simple banc d’essai technique à un prototype plus crédible sur le plan commercial.

Le MacBook A15 : un simple prototype de transition ?

La première configuration repérée apparaît sous l’étiquette de projet “mac14p”, associée à une plateforme nommée H14P, et à un nom de code interne présumé : J267. À première vue, l’idée d’un “MacBook A15” peut sembler surprenante. La puce A15, introduite avec l’iPhone 13, accuse déjà plusieurs générations de retard. Il serait donc très improbable qu’Apple envisage de commercialiser un Mac en 2026 avec un tel SoC.

La lecture la plus logique est ailleurs : le A15 aurait servi de machine de test, à l’image des kits de transition qu’Apple avait utilisés lors du passage d’Intel à Apple Silicon, notamment avec des puces issues de l’iPad.

En clair, ce MacBook A15 serait moins un produit qu’un outil interne de validation.

L’entrée A18 Pro change complètement la donne

La seconde référence est bien plus intéressante. Elle mentionne clairement une configuration reposant sur la puce A18 Pro, identifiée par le code J700.

Autre détail notable : la présence d’un sous-système sans fil baptisé “Sunrise”, attribué à MediaTek. Ce niveau de précision — puce récente, composant radio identifié — donne à cette configuration une allure bien plus aboutie, et surtout beaucoup plus proche d’un produit réel.

Contrairement à l’A15, le A18 Pro représente une architecture moderne, des performances élevées, et une efficacité énergétique déjà éprouvée sur iPhone.

Cela suggère qu’Apple ne se contente plus de tester un concept, mais explore sérieusement une nouvelle segmentation de sa gamme Mac.

Un MacBook plus accessible, pas un remplaçant des Mac M

Jusqu’à présent, Apple a strictement réservé ses ordinateurs Mac aux puces de la série M (M1, M2, M3…), conçues pour des usages prolongés, multitâches et professionnels.

L’apparition d’un MacBook basé sur une puce A18 Pro n’indiquerait donc pas un remplacement, mais plutôt la création d’un nouveau point d’entrée, un produit plus abordable, et positionné en dessous du MacBook Air.

Ce MacBook pourrait cibler les étudiants, les usages bureautiques légers, la navigation, le streaming, l’écriture, et les utilisateurs attirés par macOS mais rebutés par les prix actuels.

Ce que les rumeurs évoquent déjà pour 2026

Plusieurs rumeurs concordantes évoquent déjà un MacBook d’entrée de gamme qui pourrait voir le jour l’an prochain, avec une puce A18 Pro, un écran de 13 pouces, une palette de couleurs plus large (argent, bleu, rose, jaune), et un positionnement tarifaire plus agressif.

Dans ce contexte, la trace de l’A15 ressemble à une étape préparatoire, tandis que l’A18 Pro apparaît comme la piste à suivre.

Faut-il y croire dès maintenant ?

Comme toujours avec Apple, la prudence est de mise. Ces informations proviennent de fichiers internes, non destinés au public, et ne garantissent pas une commercialisation.

Si vous envisagez un achat aujourd’hui, ne basez pas votre décision uniquement sur cette fuite. Le prochain signal réellement déterminant sera une confirmation par une seconde source indépendante, ou des références matérielles cohérentes apparaissant à nouveau dans d’autres fuites.

En attendant, les MacBook actuels restent des valeurs sûres — mais il est clair qu’Apple teste activement de nouvelles voies pour élargir son écosystème Mac.