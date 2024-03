L’A18 Pro d’Apple : Une puissance IA inédite pour l’iPhone 16 Pro

Selon une note récente de Jeff Pu, analyste chez Haitong International Tech Research, adressée aux clients de Haitong et relayée par 9to5Google, Apple s’apprête à introduire des innovations significatives avec son prochain processeur, le A18 Pro. Cette puce, qui équipera les futurs iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, marquera une avancée notable par rapport à son prédécesseur, l’A17 Pro.

Conçue grâce à la technologie de gravure N3E de deuxième génération de TSMC, la puce A18 Pro se distingue non seulement par ses caractéristiques techniques avancées, mais aussi par sa capacité à prendre en charge l’intelligence artificielle (IA) directement sur l’appareil. Cette approche, qualifiée d’informatique en périphérie (edge computing), contraste avec les traitements d’IA réalisés dans le cloud et pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les utilisateurs d’iPhone 16 Pro.

Ce développement s’aligne sur l’engagement pris par le PDG d’Apple, Tim Cook, de faire une annonce importante en matière d’intelligence artificielle cette année.

Jeff Pu souligne l’augmentation de la demande pour la puce A18, tandis que la production de l’A17 Pro se stabilise. L’analyste met en avant une particularité notable de l’A18 Pro : une zone de die plus large permettant l’intégration d’un nombre plus important de transistors ou de composants spécialisés. Cette évolution technique devrait enrichir les capacités d’IA sur l’appareil, notamment pour les modèles Pro.

L’accent mis par Apple sur l’IA s’inscrit dans un contexte où l’entreprise cherche à renforcer ses capacités en matière d’intelligence artificielle, potentiellement en collaboration avec Google pour des initiatives d’IA basées sur le cloud à partir d’iOS 18. Les discussions rapportées entre Apple et Google témoignent de l’importance croissante de l’IA dans la stratégie de développement des futurs iPhone.

Une nouvelle étape importante

La gamme iPhone 16, incluant les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, devrait être animée par le SoC A18 de 3 nm, tandis que les modèles Pro bénéficieront du SoC A18 Pro, plus performant. Cette distinction s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’Apple, qui équipe déjà l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus du SoC A16 Bionic de 4 nm, et l’iPhone 15 Pro et Pro Max du SoC A17 Pro de 3 nm.

Attendus pour septembre prochain, les iPhone 16 marqueront sans doute une nouvelle étape dans l’évolution technologique d’Apple, avec une attention particulière portée à l’IA. Les détails supplémentaires sur l’initiative d’IA d’Apple et les puces A18 et A18 Pro devraient être révélés lors de la keynote de la WWDC 2024 en juin.