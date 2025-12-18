Snapchat lance « Quick Cut », un nouvel outil de montage vidéo ultra-rapide

Snap vient de déployer Quick Cut, un nouvel outil de montage vidéo intégré directement à Snapchat. Son objectif est simple : permettre aux utilisateurs de transformer leurs Souvenirs (Memories) ou vidéos existantes en clips rythmés, prêts à être partagés, en quelques secondes.

Comment fonctionne Quick Cut de Snapchat ?

Quick Cut permet de :

Sélectionner plusieurs photos ou vidéos depuis : les Memories la galerie du téléphone l’appareil photo Snapchat

Générer instantanément un aperçu vidéo monté automatiquement

Ajouter de la musique automatiquement, avec un montage synchronisé sur le rythme

Changer la piste audio si souhaité

Appliquer des Lenses Snapchat au montage final

Pour ceux qui veulent aller plus loin, Snapchat permet aussi de passer sur des outils d’édition plus avancés, comme un éditeur avec timeline, avant de publier la vidéo.

Une approche pensée pour la rapidité et le fun

Quick Cut mise avant tout sur la simplicité, la vitesse et la créativité spontanée. Même avec seulement deux courts clips, l’outil est capable de produire un montage dynamique et cohérent, parfaitement calé sur la musique. C’est un format idéal pour les créateurs de contenu, pour des vidéos fun entre amis et pour partager rapidement des moments sans passer par des apps de montage externes.

Cette fonctionnalité Quick Cut est disponible dès maintenant sur iOS, et le déploiement prévu sur Android et sur d’autres parties de l’app prochainement.

Avec Quick Cut, Snapchat renforce clairement sa stratégie face à TikTok et Instagram Reels, en rendant la création vidéo encore plus rapide et accessible, même pour les utilisateurs sans aucune expérience en montage.