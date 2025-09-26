fermer
HyperOS 3 : Xiaomi déploie son système basé sur Android 16 dans le monde entier
Après un lancement initial en Chine, Xiaomi officialise l’arrivée mondiale d’HyperOS 3, sa nouvelle surcouche logicielle basée sur Android 16. Cette mise à jour ambitieuse marque une étape majeure pour l’écosystème Xiaomi, en introduisant de nombreuses fonctionnalités IA, des optimisations système et une intégration accrue entre les appareils.

Mais, la bonne nouvelle ne s’arrête pas là : le constructeur a aussi publié le calendrier complet de déploiement pour les smartphones, tablettes et objets connectés Xiaomi, Redmi et Poco, avec une mise à jour prévue d’ici mars 2026 pour tous les modèles compatibles.

HyperOS 3 : les grandes nouveautés à retenir

Une surcouche résolument tournée vers l’IA

HyperOS 3 intègre Xiaomi HyperAI, un moteur d’intelligence artificielle qui alimente de nouvelles fonctionnalités pensées pour la productivité, la personnalisation et la connectivité :

  • HyperIsland : un système de multitâche interactif avec gestion des activités en temps réel dans la barre des tâches (commande de repas, VTC, etc.), similaire à la Dynamic Island d’Apple.

  • Écran de verrouillage cinématique et fonds d’écran dynamiques IA : une expérience visuelle immersive et personnalisable.
  • Rédaction assistée par IA : pour générer des légendes, idées ou contenus dans différents styles.

  • Reconnaissance vocale intelligente : réduction de bruit, transcription automatique et résumés audio.

  • Recherche IA : recherche intelligente dans les résultats web et contenus locaux.

  • Traduction IA : interprétation simultanée lors d’appels, sous-titres bilingues, traduction hors ligne en face à face.

  • Recherche dans la galerie : trouvez des photos spécifiques par catégories grâce à l’IA.

Une meilleure interopérabilité avec Apple

HyperOS 3 franchit un cap avec des ponts renforcés entre les appareils Xiaomi et Apple :

  • Touch-to-Share compatible iOS
  • Possibilité d’exécuter des applications Xiaomi sur iPad
  • Affichage de plusieurs apps Xiaomi sur Mac avec interface de type bureau
  • Déverrouillage de votre Xiaomi avec Face ID ou Touch ID
  • Localisation croisée : un iPhone peut retrouver un appareil Xiaomi via Hotspot

Performances, stabilité et autonomie au rendez-vous

En plus des fonctionnalités visibles, Xiaomi promet un système plus rapide, plus fluide et plus stable grâce à une optimisation du noyau et des processus. HyperOS 3 a été conçu pour s’adapter aux petits comme aux grands écrans, et tirer parti des puces Snapdragon les plus récentes, tout en conservant une consommation d’énergie réduite.

Calendrier de déploiement mondial d’HyperOS 3

Entre octobre et novembre 2025

Smartphones

  • Xiaomi 15 Ultra/15/15T Pro/15T
  • Xiaomi MIX Flip
  • Redmi Note 14 (toute la série)
  • POCO F7 (toute la série)
  • POCO X7 (et édition Iron Man)

Tablettes

  • Xiaomi Pad 7/Pad 7 Pro/Pad Mini

Objets connectés

  • Xiaomi Watch S4 41 mm
    Smart Band 10 (Éditions Glimmer, Ceramic, Standard)

Entre novembre et décembre 2025

Smartphones

  • Xiaomi 14 Ultra/14/14T Pro/14T
  • Redmi 15, 14C, 13, 13x
  • Redmi Note 13 Pro
  • POCO F6 / F6 Pro / X6 Pro / M6 / M6 Pro / M7 / C75

Tablettes

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Redmi Pad 2, Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G, Pad 2 4G

Entre décembre 2025 et mars 2026

Smartphones

  • Xiaomi 13 Ultra/13/13 Pro/13T/13T Pro/13 Lite
  • Xiaomi 12/12 Pro/12T Pro
  • Redmi Note 14 5G / Note 14S/Note 13 (toutes variantes 5G)
  • Redmi 15C/15C 5G/15 5G
  • POCO F5 / F5 Pro / X6 / M7 Pro 5G / C85

Tablettes

  • Redmi Pad Pro/Pro 5G/SE 8,7/SE 8,7 4G
  • POCO Pad

HyperOS 3 place Xiaomi au sommet de l’expérience Android

Avec HyperOS 3, Xiaomi ne se contente pas de suivre Android 16 : il le sublime, en y intégrant une couche d’intelligence artificielle et d’interopérabilité inédite, tout en soignant l’expérience utilisateur.

De la fluidité aux fonctions IA, en passant par une meilleure compatibilité Apple, ce système d’exploitation maison renforce l’identité de Xiaomi, et confirme sa stratégie : proposer un écosystème aussi riche qu’efficace, sur mobile comme sur tablette ou montre connectée.

