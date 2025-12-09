Accueil » Project Aura : Google dévoile enfin sa vision des lunettes XR… et XREAL ouvre la voie

L’an dernier, Google lançait Android XR, son nouveau système d’exploitation spatial. Cette année, Samsung ouvre le bal avec le Galaxy XR. Mais une question restait ouverte : quel type d’appareils va réellement porter cette plateforme ?

La réponse est désormais claire : des lunettes XR légères, pensées pour une utilisation quotidienne — et XREAL est le premier à se positionner.

Google vient d’offrir un second aperçu du mystérieux Project Aura, les toutes premières lunettes XR filaires sous Android XR. Et pour une fois, ce n’est pas un concept fumeux ou un prototype inaccessible : c’est un produit en route vers le marché, prévu pour 2026, et pensé pour démocratiser la réalité augmentée grand public.

Pas un casque VR : des lunettes pour remplacer… l’écran

Project Aura n’est pas un casque volumineux façon Meta Quest. Il s’agit de lunettes à réalité optique transparente (OST), avec un champ de vision de 70°, laissant le monde visible tout en affichant fenêtres, apps, vidéos, ou outils professionnels devant vos yeux. Pas d’immersion totale donc — mais un écran géant privé, où que vous soyez.

Google imagine clairement un usage mobile ou travailler dans un avion, regarder un film sans déranger personne, lancer un tableau Excel en surimpression, afficher un assistant IA contextuel, le tout sans s’isoler du monde.

C’est le premier vrai choix industriel d’Android XR : les lunettes filaires comme catégorie à part entière, plus légères qu’un casque, plus confortables sur le long terme.

Le secret d’Aura : un « compute puck » dans la poche

Pour être aussi fines, les lunettes délèguent toute la puissance de calcul à un petit boîtier externe — le fameux puck — que l’on glisse à la ceinture ou dans une poche. Ce puck embarque le Snapdragon XR2 Plus Gen 2, la batterie principale, la gestion des gestes, et la connectivité. C’est exactement le même combo que le Galaxy XR : Project Aura est, selon les journalistes qui ont pu l’approcher, une réplique matérielle du casque de Samsung, mais en version lunettes.

Même OS. Même app store XR. Même suivi des mains et même compatibilité logicielle. Autrement dit : le premier produit Android XR non Samsung est déjà totalement intégré à l’écosystème.

XREAL : le choix logique pour Google

Si Google associe son retour dans la XR à XREAL, ce n’est pas un hasard. L’entreprise chinoise est pionnière des lunettes AR « grand public », experte en micro-OLED + optiques birdbath, habituée à créer des launchers AR basés sur Android (Nebula), et l’une des seules à avoir vendu des lunettes XR à grande échelle.

Le choix technique est aussi révélateur. Contrairement aux onéreuses optiques de Meta ou HoloLens, XREAL utilise une architecture plus lumineuse, un champ de vision plus large, au coût réduit et au design plus épais.

Mais pour un produit filaire pensé pour remplacer un écran, c’est une combinaison très logique.

Gemini intégré en natif : l’IA au centre de l’expérience XR

Project Aura embarquera Gemini directement dans les lunettes. On pourra faire des traductions en temps réel, analyser des objets dans la scène, lancer des recherches contextuelles, afficher des réponses au-dessus du monde réel, discuter avec l’assistant IA sans ouvrir d’app.

C’est la vision de Google : l’IA comme interface principale de la XR, pas les contrôleurs VR ni les menus complexes.

Un lancement prévu pour 2026

Google reste encore discret sur plusieurs points : le prix, le nom final, l’autonomie, et la fiche technique complète.

Mais, l’entreprise confirme que le produit sortira après le casque Galaxy XR, les développeurs y auront accès peu après, et il représente une nouvelle catégorie officielle Android XR.

C’est la première fois qu’Android définit aussi clairement un écosystème XR multi-appareils :

Casques XR immersifs (Galaxy XR)

Lunettes XR filaires (Project Aura)

Lunettes XR lifestyle (Warby Parker, Gentle Monster)

L’ambition est nette : faire de la XR un marché horizontal, comme Android l’a fait pour le smartphone.

Un mouvement stratégique majeur pour Google

Avec Project Aura, Google rectifie dix ans d’hésitations XR.

Ce que cela signifie est que la XR ne sera pas limitée à des casques lourds : les lunettes filaires sont la passerelle vers le grand public. De plus, l’expérience s’appuie sur l’existant : apps Android, IA Gemini, suivi des mains. Enfin, Google apprend de l’échec de Google Glass : plus de gadgets isolés, mais une plateforme unifiée.

Aura est la version pragmatique de la XR :

pas un rêve futuriste, mais un outil réel pour travailler, voyager, regarder du contenu, gérer des tâches.

Et surtout, le premier appareil Android XR qui ressemble à un produit du quotidien.