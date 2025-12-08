iPhone Fold : Apple préparerait un modèle eSIM-seulement

Le premier iPhone pliable d’Apple, alias iPhone Fold, n’est pas encore officiel, mais il fait déjà ce que la marque sait faire le mieux : provoquer un débat planétaire.

D’après un nouveau rapport d’AppleInsider, l’iPhone Fold abandonnerait purement et simplement le tiroir SIM pour adopter un design 100 % eSIM, dans la lignée de l’iPhone Air.

Un choix logique pour Apple, obsédée par la compacité et la résistance… mais aussi un choix explosif dans un monde où l’eSIM est loin d’être universel.

Ce positionnement éclaire autant les ambitions d’Apple dans le domaine des foldables que sa vision d’un futur « portless », entièrement digitalisé, où chaque millimètre interne compte.

Pourquoi Apple veut absolument supprimer la SIM physique sur son pliable

La rumeur vient d’une source réputée sur Weibo : le premier iPhone plianle serait eSIM-seulement, comme les modèles américains depuis l’iPhone 14. Mais cette fois, l’enjeu n’est plus simplement esthétique : il est structurel.

Un gain d’espace indispensable

Les smartphones pliables imposent un défi d’ingénierie majeur : loger une batterie, une charnière, un modem, des antennes, plusieurs écrans et un système de refroidissement, le tout dans un appareil plus fin qu’une coque de Galaxy Z Fold.

Supprimer le tiroir SIM permettrait de renforcer la charnière et la zone de pliure, intégrer une batterie plus large, optimiser le système thermique d’un écran interne de ~7,8 pouces et éliminer un point d’entrée potentiel pour l’eau ou la poussière.

Cet espace récupéré est crucial dans un châssis où chaque fraction de millimètre détermine la qualité du pli et la durabilité du panneau interne.

Une décision facilitée par le modem Apple C2

Apple développerait pour l’occasion son propre modem C2, compatible eSIM avancée et conçu pour réduire la dépendance à Qualcomm. Un élément clé pour mieux gérer les profils eSIM, renforcer le chiffrement, optimiser l’autonomie, et unifier l’expérience entre iPhone, iPad et Mac.

L’iPhone Fold deviendrait ainsi le premier appareil pliable entièrement conçu autour d’un modem Apple.

Le marché mondial, grand obstacle : l’eSIM n’est pas encore la norme

La bascule vers l’eSIM est inévitable — mais pas homogène.

Les zones où Apple risque de se heurter au réel :

Chine : faible adoption eSIM, réglementation stricte, usage fréquent de plusieurs SIM.

Asie du Sud-Est : infrastructures encore incomplètes.

Europe : support en hausse, mais loin de l’universalité.

Un rapport de MacRumors rappelle que la Chine représente le marché iPhone le plus sensible.

Une suppression trop brutale de la SIM physique pourrait obliger Apple à lancer une version spécifique à ce marché, négocier une accélération massive de l’eSIM auprès de China Mobile et retarder le lancement local.

Les utilisateurs internationaux inquiets

Sur X, les débats fusent déjà :

comment changer de forfait en voyage sans SIM locale ?

quid des marchés de seconde main ?

un utilisateur restera-t-il « verrouillé » à un opérateur ?

L’eSIM offre des avantages indéniables (sécurité, activation rapide, fin des manipulations physiques), mais elle n’est pas encore intuitive pour tout le monde.

Un design pliable très Apple : minimiser le pli, maximiser la cohésion

Le smartphone pliable d’Apple serait au format « livre » , avec un écran externe d’environ 5,5 pouces, un écran interne d’environ 7,8 pouces, proche d’un iPad mini lorsqu’il est ouvert, un châssis en titane, un module double caméra de 48 mégapixels, et un Touch ID sous l’écran au lieu de Face ID (complexité liée aux panneaux pliants).

Réduire la taille du pli reste l’obsession numéro un. Apple travaillerait sur une technologie d’affichage avancée type in-cell pour approcher le rendu plat d’une tablette.

L’eSIM s’intègre parfaitement à cette philosophie « sans interruption » : pas de tiroir, pas de ligne de rupture, pas de fragilité supplémentaire.

Une décision qui pourrait forcer toute l’industrie à suivre

Si Apple impose l’eSIM-only sur son foldable, plusieurs conséquences sont possibles :

Le reste du marché pourrait s’aligner : Samsung, qui garde encore des tiroirs SIM sur ses Galaxy Z Fold, pourrait accélérer la transition. Google, déjà porté par son intégration écosystémique, suivrait probablement. Les opérateurs seraient poussés à moderniser leurs infrastructures : L’arrivée d’Apple a historiquement joué le rôle de catalyseur — ce fut le cas pour : la 3G, les nano-SIM, l’eSIM en 2018, et la charge USB-C en 2023 (sous contrainte). Un iPhone Fold eSIM-seulement pourrait accélérer l’adoption mondiale en deux ans. Un risque réglementaire : L’eSIM renforce la fermeture de l’écosystème. Dans un contexte où l’UE surveille déjà Apple pour pratiques anticoncurrentielles, cette décision pourrait attirer l’attention des autorités.

L’utilisateur au centre : entre fluidité et frustrations

L’eSIM a ses avantages comme l’activation instantanée via QR code ou app, une meilleure protection contre la fraude SIM, des transferts simplifiés entre appareils Apple, et un système plus fiable et plus étanche.

Mais elle a aussi ses limites : achat d’eSIM plus complexe à l’étranger, difficultés pour passer rapidement d’un opérateur à un autre, et dépendance accrue au support client des opérateurs.

Les discussions sur X reflètent un fossé grandissant entre utilisateurs avancés (ravis) et utilisateurs grand public (inquiétés).

Apple et les smartphones pliables : une entrée tardive, mais stratégique

À l’origine pressenti pour 2025, l’iPhone Fold viserait désormais fin 2026 ou début 2027. Un timing tardif — mais typique d’Apple, qui préfère arriver après tout le monde… pour redéfinir le marché.

Objectif : créer non pas un foldable, mais le foldable qui fixe un nouveau standard. Et, l’eSIM-seulement pourrait en être la première pierre.

La vraie question n’est donc pas si l’iPhone Fold sera eSIM-seulement… mais si le monde est prêt pour ça.