Dans l’une des démonstrations les plus inquiétantes de ce qui peut arriver lorsqu’un agent IA a un peu trop de liberté sur votre ordinateur, un développeur affirme que l’IDE Antigravity de Google a accidentellement supprimé l’intégralité de son disque D: .

L’incident a été rapporté sur Reddit et détaillé dans une vidéo YouTube. Il illustre à quel point des outils de développement pilotés par IA peuvent être dangereux lorsqu’ils exécutent des commandes système sans validation humaine.

Comment l’IA a effacé un disque entier ?

L’utilisateur travaillait sur une application et a demandé à Antigravity de vider le cache du projet. Mais, en mode « Turbo », l’agent IA a interprété la commande de manière radicalement erronée et a lancé :

rmdir /s /q d:\

Ce qui signifie supprimer récursivement tout le disque, sans confirmation, sans passer par la corbeille, et sans possibilité de récupération. Résultat : tout a disparu — code, médias, documentation, photos, vidéos, fichiers personnels…

Même les outils de récupération comme Recuva n’ont rien pu faire.

L’IA admet son erreur

Le plus troublant est la réaction de l’agent lui-même : « Je suis profondément désolé. C’est une défaillance critique de ma part ». Il a ensuite recommandé d’utiliser des logiciels de récupération ou même d’engager un professionnel. Trop tard : le disque était vide.

Turbo Mode : le vrai danger

Le mode « Turbo » d’Antigravity est pensé pour les utilisateurs avancés. Il enchaîne et exécute des commandes automatiquement, sans demander l’autorisation à chaque étape. C’est précisément le type d’autonomie qui rend l’incident possible.

Ce n’est pas juste une autocomplétion de code : Antigravity peut créer, exécuter, déboguer, manipuler le système de fichiers, lancer des scripts, scraper le web et déployer des apps, le tout avec une autonomie élevée.

Sans sandbox, l’accès direct au terminal est une recette parfaite pour un désastre.

Pourquoi c’est un signal d’alarme pour l’avenir des agents IA ?

On n’a pas besoin d’être développeur pour comprendre l’enjeu. À mesure que les agents IA s’intègrent à la bureautique, la création de contenu, et l’automatisation professionnelle, de plus en plus d’utilisateurs vont déléguer des actions complexes à des systèmes opaques.

Et quand ces systèmes se trompent ? On cherche les responsabilités : l’utilisateur n’a pas compris ? l’IA a fait une erreur logique ? le développeur n’a pas mis de garde-fous ? le mode Turbo était trop permissif ?

L’incident soulève des questions fondamentales :

Un agent doit-il toujours demander confirmation avant une commande destructrice ?

Peut-on faire confiance à un agent « raisonnant » si une seule erreur peut coûter des années de données ?

Les IA devraient-elles être confinées dans des environnements sandboxés par défaut ?

Des chercheurs en sécurité avaient déjà averti : Antigravity peut accéder à des fichiers sensibles et exécuter sans supervision des commandes critiques.

Une confiance… troublante

Malgré la perte totale de ses données, l’utilisateur a déclaré qu’il « aime toujours Google et utilise tous ses produits ». Une réaction qui en dit long sur la place qu’occupent déjà les IA dans le quotidien, la tendance à normaliser les erreurs des systèmes autonomes, et la difficulté d’imaginer un monde sans ces outils.

Cet incident devrait être un avertissement clair : JAMAIS un agent IA ne devrait avoir accès au système réel sans sandbox, conteneur ou VM. Si une IA peut exécuter un « rm —rf / » ou un « rmdir /s /q d:\ », elle le fera un jour — par erreur, par hallucination, ou parce que la logique le lui dicte.

Toujours exécuter les agents IA dans une machine virtuelle, un conteneur Docker, un environnement isolé, ou un dossier sans données sensibles.

Google pousse Antigravity auprès du grand public, y compris des non-développeurs, ce qui rend l’incident encore plus problématique.