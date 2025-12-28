Accueil » Internet en 2025 selon Cloudflare : +19 % de trafic mondial, mais un Web dominé par les bots et l’IA

Le trafic Internet mondial a bondi de 19 % en 2025, confirmant une tendance lourde à l’accélération des usages numériques. Sans surprise, Google et Facebook conservent leur statut de sites les plus visités au monde pour la quatrième année consécutive, selon le rapport 2025 Top Internet Trends publié par Cloudflare.

Mais derrière cette croissance spectaculaire se cache une transformation bien plus profonde — et plus inquiétante — du fonctionnement même du Web.

Un tournant majeur à l’été 2025

Cloudflare observe un point de bascule clair autour du mois d’août 2025, période à partir de laquelle le trafic global s’est mis à croître à un rythme nettement plus soutenu. Cette hausse ne reflète pas uniquement une augmentation du nombre d’internautes humains, mais surtout un changement de nature du trafic.

L’Internet de 2025 est plus automatisé, plus scruté, plus exploité — et pas toujours au bénéfice des créateurs de contenu.

L’IA domine… mais capte l’attention

Du côté des services d’intelligence artificielle, OpenAI s’impose largement comme la plateforme la plus visitée au monde, devant Anthropic, Perplexity et Google Gemini. À l’inverse, Grok (xAI) peine à s’imposer et chute à la neuvième place, dépassé notamment par Character[.]AI, Windsurf AI et QuillBot.

Cette hiérarchie confirme une réalité : l’IA générative est désormais un usage central du Web, et non plus un simple phénomène émergent.

Le vrai gagnant de 2025 : les bots

C’est sans doute la statistique la plus frappante du rapport. En 2025, les bots IA ont représenté en moyenne 4,2 % des requêtes HTML, Googlebot à lui seul a dépassé ce chiffre, atteignant 4,5 %, alors qu’il explore massivement le Web pour l’entraînement et l’indexation de modèles.

Et le problème est structurel : ce trafic ne renvoie pas les utilisateurs vers les sites sources.

Pour les éditeurs, médias et créateurs, cela signifie une chose très concrète : leur contenu est consommé, analysé et exploité… sans générer de visites humaines en retour.

Les bots non-IA : une menace encore plus massive

Si les bots IA inquiètent, les bots « classiques » sont encore plus envahissants.

En 2025, ils ont généré près de 50 % des requêtes HTML, soit 7 % de plus que le trafic humain, et jusqu’à 25 % de plus à certains moments de l’année.

Autrement dit, l’Internet est désormais majoritairement parcouru par des machines — pas par des personnes.

Sécurité : des attaques à une échelle inédite

Cette automatisation s’accompagne d’une explosion des menaces.

Cloudflare indique avoir mitigé 6 % du trafic mondial transitant par son réseau, dont 3,3 % identifié comme des attaques DDoS, avec des mesures de protection appliquées à plus de 10 % du trafic provenant de plus de 30 pays.

Ces chiffres traduisent une réalité brutale : les cyberattaques sont désormais plus nombreuses, plus sophistiquées et souvent pilotées par l’IA.

Un Web en pleine reconfiguration

Matthew Prince, CEO et cofondateur de Cloudflare, résume parfaitement la situation : « Internet ne se contente plus de changer, il est fondamentalement en train d’être reconfiguré. Entre l’IA, des acteurs malveillants toujours plus créatifs et une complexité croissante, chaque jour est différent ».

Il ajoute : « Cette année, nous avons célébré plusieurs étapes importantes du Web, mais nous avons aussi bloqué des attaques qui redéfinissent ce que signifie le mot “échelle”, tout en observant le modèle économique traditionnel de la création de contenu faire face à des défis sans précédent ».

Une croissance qui pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponses

Oui, Internet croît. Rapidement. Mais, cette croissance ne bénéficie plus automatiquement aux humains, ni aux créateurs qui l’alimentent.

Entre la captation massive du contenu par les IA, la domination du trafic automatisé, et l’intensification des attaques, le Web de 2025 ressemble de moins en moins à un espace d’échange équitable — et de plus en plus à une infrastructure exploitée par des systèmes autonomes.