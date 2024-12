Accueil » Amazon Nova : Modèles d’analyse et de création de contenu alimentés par l’IA

Amazon Nova : Modèles d’analyse et de création de contenu alimentés par l’IA

Lors de la conférence AWS re:Invent à Las Vegas, Amazon a annoncé sa nouvelle famille de modèles d’IA baptisée Nova, qui sera intégrée à la bibliothèque de modèles Amazon Bedrock sur AWS. Ce lancement stratégique marque une étape clé pour Amazon, qui se positionne comme un acteur incontournable dans la course à l’intelligence artificielle, rivalisant avec OpenAI, Google, et d’autres.

La gamme Nova se distingue par deux catégories principales : les modèles d’analyse et les modèles de création de contenu.

Les modèles d’analyse (“Understanding Models”)

Trois modèles d’analyse sont disponibles dès aujourd’hui :

Nova Micro : Un modèle textuel optimisé pour la rapidité et les coûts réduits.

Nova Lite : Un modèle multimodal à très faible coût, capable de traiter des images, des vidéos et du texte pour générer du contenu textuel.

Nova Pro : Un modèle multimodal hautement performant, adapté à une variété de tâches complexes.

En début d’année 2025, Amazon prévoit d’ajouter le modèle Nova Premier, conçu pour des tâches complexes nécessitant des capacités avancées de raisonnement.

Les modèles de création de contenu

Les modèles axés sur la génération de contenu comprennent :

Nova Canvas : Un modèle de génération d’images avec des capacités de filigranage pour encourager une utilisation responsable.

Nova Reel : Un modèle avancé de génération vidéo, permettant la création de vidéos dynamiques avec des fonctionnalités comme le panoramique et le zoom 360°.

Amazon a partagé un exemple de publicité fictive pour une marque de pâtes, illustrant les capacités créatives de Nova Reel.

Des avancées prévues pour 2025

D’ici la fin de l’année prochaine, Amazon prévoit de lancer deux nouveaux modèles innovants :

Un modèle speech-to-speech : Permettant des interactions vocales naturelles.

Un modèle “multimodal-to-multimodal” : Capable de traiter et de générer du texte, des images, de l’audio et des vidéos, facilitant des traductions et des modifications transparentes entre les différents formats.

Un supercluster d’IA alimenté par Trainium 2

Amazon a également dévoilé la construction d’un supercluster d’IA massif, en partenariat avec Anthropic, une startup spécialisée dans l’IA dans laquelle Amazon a investi 8 milliards de dollars. Ce supercluster, qui repose sur les puces Trainium 2 d’Amazon, devrait devenir le plus grand cluster d’IA disponible à ce jour, selon Amazon.

Anthropic, qui développe actuellement des modèles d’IA de nouvelle génération, utilisera cette infrastructure pour former et déployer ses modèles futurs.

Un avantage stratégique : La confiance des grandes entreprises

Alors que la concurrence s’intensifie dans le domaine de l’IA, Amazon bénéficie d’un avantage stratégique grâce à la domination d’AWS dans l’infrastructure internet. De nombreuses grandes entreprises pourraient être enclines à adopter les solutions d’IA d’Amazon, bénéficiant de la fiabilité et de la réputation déjà établies de la plateforme.

Lors de la conférence, un cadre d’Apple est monté sur scène pour expliquer comment la société utilise les puces d’IA personnalisées d’Amazon, soulignant encore davantage la portée et l’impact de la technologie d’Amazon dans les secteurs les plus exigeants.

Alexa 2.0 : L’assistant vocal IA d’Amazon en attente de lancement

En parallèle de ces annonces, Amazon travaille sur une version remaniée et boostée par l’IA de son assistant vocal Alexa. Bien que ce lancement ait été initialement prévu pour cet automne, il semble maintenant reporté à 2025, renforçant l’engagement de l’entreprise à intégrer l’IA dans des produits de grande consommation.

Avec la gamme Nova, un supercluster d’IA de pointe, et des partenariats stratégiques, Amazon se positionne pour devenir un leader de l’intelligence artificielle. Grâce à des outils robustes et à une infrastructure éprouvée, l’entreprise vise à offrir des solutions qui révolutionneront la façon dont les entreprises et les consommateurs interagissent avec la technologie.