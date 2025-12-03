Accueil » Apple Santé : une intégration avec ChatGPT se prépare — et c’est potentiellement énorme

L’app Apple Santé pourrait bientôt vivre sa plus grande transformation depuis son lancement. Selon une nouvelle fuite, Apple travaillerait activement à une intégration directe entre l’app Apple Santé et ChatGPT, ouvrant la voie à une expérience santé + IA bien plus personnalisée.

La découverte provient d’un code backend lié à ChatGPT, où l’on retrouve… Apple Santé comme service autorisé. Aucune fonctionnalité n’est active pour l’instant, mais les fondations sont bien là — suffisamment pour lancer toutes les spéculations.

Une connexion Apple Santé x ChatGPT pour des conseils ultra-personnalisés

Aujourd’hui, si vous voulez demander quelque chose à ChatGPT sur votre santé, vous devez manuellement transférer vos données : capture d’écran, résumé, ou saisie manuelle. Ce potentiel futur lien changerait tout.

La fuite suggère que ChatGPT pourrait accéder (avec autorisation explicite) à différents types de données Apple Santé, notamment :

activité physique

respiration

alimentation

sommeil

audition

tendances quotidiennes

L’objectif ? Permettre à ChatGPT de répondre avec un contexte réel : « Pourquoi ma fréquence cardiaque est plus élevée aujourd’hui ? », « Mon sommeil s’améliore-t-il vraiment ? » ou encore « Cette variation de pas est-elle importante ? ».

On se rapproche d’un assistant santé plus intelligent, plus réactif — et potentiellement plus utile que beaucoup d’applications spécialisées.

Pour l’instant, ni Apple ni OpenAI ne confirment. Mais, l’existence de ce code laisse penser que les deux entreprises testent une intégration avancée en coulisses.

Une extension logique du partenariat Apple × OpenAI

Cette mise à jour intervient dans un contexte où Apple collabore déjà officiellement avec OpenAI pour renforcer Siri via l’accès à ChatGPT, alimenter certaines fonctions d’Apple Intelligence et proposer une alternance de modèles selon ce que l’utilisateur demande

Cette nouvelle intégration serait donc une suite cohérente : donner à ChatGPT un accès contrôlé aux données santé pour offrir une couche d’intelligence avant jamais vue.

Fait intéressant : OpenAI avait précisé que cette collaboration ne lui rapporte pas d’argent, ce qui laisse penser que ce partenariat vise davantage l’évolution du produit que le revenu immédiat.

Un potentiel révolutionnaire, mais encore beaucoup de questions

Une telle fonctionnalité soulève aussi d’importants enjeux :

Confidentialité : jusqu’où les données Apple Santé peuvent-elles être transmises ?

Sécurité médicale : comment éviter des réponses erronées sur des sujets sensibles ?

Régulation : l’UE pourrait-elle considérer cela comme un traitement de données médicales à risque ?

Si Apple valide cette intégration, l’entreprise devra proposer des garde-fous extrêmement stricts.

Vers un Siri enfin utile pour la santé ?

Apple présente depuis longtemps Siri comme un assistant personnel… mais jamais réellement un assistant personnalisé. Un lien ChatGPT + Apple Santé pourrait transformer Siri en véritable coach santé interactif, capable d’analyser des tendances, générer des plans personnalisés, expliquer des données complexes et vous alerter sur des anomalies potentielles.

C’est probablement l’une des évolutions les plus ambitieuses qu’Apple pourrait apporter à son écosystème d’ici quelques mois.