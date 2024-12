Google Search : AI Overviews plus puissants avec Gemini 2.0

Google a annoncé que ses AI Overviews, des résumés générés par IA pour certaines requêtes Google Search, pourront bientôt traiter des sujets plus complexes et gérer des recherches multimodales et multi-étapes. Ces améliorations permettront de résoudre des problèmes avancés de mathématiques et de codage, une avancée majeure rendue possible grâce au tout nouveau modèle Gemini 2.0.

Les AI Overviews, lancés plus tôt cette année, sont déjà un élément populaire de Google Search, atteignant plus d’un milliard d’utilisateurs. Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré : « Nos Aperçus IA touchent désormais un milliard de personnes. En permettant de poser des questions d’un type entièrement inédit, ils sont en train de devenir l’une de nos fonctionnalités de recherche les plus populaires ».

Avec Gemini 2.0, Google promet des résumés plus rapides et plus précis, capables d’apporter des réponses à des requêtes complexes, comme des calculs mathématiques avancés ou des problèmes de programmation. Une phase de test limitée commencera cette semaine, avec un déploiement mondial prévu au début de l’année prochaine.

Un effort pour rester compétitif

L’intégration de l’IA dans le produit phare de Google Search s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise pour concurrencer des alternatives comme Perplexity et ChatGPT Search. Ces moteurs de recherche alimentés par IA gagnent en popularité en fournissant des réponses détaillées et contextuelles, y compris pour des questions complexes que Google Search traite encore difficilement.

Cependant, l’approche de Google n’a pas été sans controverse. Depuis son lancement, AI Overviews a été critiqué pour ses réponses parfois douteuses ou erronées. Par exemple, il est allé jusqu’à recommander d’ajouter de la colle à une pizza dans un conseil culinaire viral. Une analyse de SE Ranking, une plateforme SEO, a également révélé que certains résumés citent des sources peu fiables, incluant des études obsolètes ou des listes de produits sponsorisées.

Pour répondre à ces critiques, Google a limité les réponses sur des sujets sensibles, tels que les actualités et les sujets de santé. Malgré ces ajustements, la fonctionnalité reste imparfaite.

Impact et monétisation des AI Overviews

Malgré les controverses, AI Overviews a renforcé l’engagement des utilisateurs sur Google Search, notamment chez les 18-24 ans, une démographie clé pour l’entreprise.

Pour monétiser davantage cette fonctionnalité, Google a commencé à intégrer des publicités mobiles pour certaines requêtes pertinentes. Cependant, cette démarche a suscité des inquiétudes chez les éditeurs, qui affirment que les résumés IA réduisent le trafic vers leurs sites. Google dit tenir compte de ces préoccupations tout en explorant de nouvelles façons d’intégrer les publicités.

Vers un futur avec Gemini 2.0

Alors que Google continue d’affiner ses AI Overviews, la mise à niveau via Gemini 2.0 marque un tournant dans l’utilisation de l’IA dans les moteurs de recherche. Les nouvelles capacités multimodales et multi-étapes promettent de transformer l’expérience utilisateur, mais elles devront surmonter les défis liés à la fiabilité des réponses et à la concurrence accrue sur le marché.

Avec ces avancées, Google espère non seulement conserver sa position de leader, mais aussi redéfinir les standards de la recherche en ligne à l’ère de l’intelligence artificielle.