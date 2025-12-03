Accueil » YouTube Recap : votre récapitulatif version YouTube arrive, avec stats, tendances et profil de personnalité

YouTube rejoint enfin le club des plateformes qui transforment votre activité en un joli bilan annuel façon Spotify Récapitulatif. La plateforme déploie YouTube Recap, une nouvelle expérience qui met en scène vos habitudes de visionnage à travers une douzaine de cartes interactives et personnalisées.

Au menu : vos chaînes préférées, vos centres d’intérêt les plus bingés, vos tendances de l’année… et même un « type de personnalité » YouTube basé sur votre historique. Oui, exactement comme les badges de personnalité de Spotify.

Un « story mode » pour revisiter votre année sur YouTube

Disponible dès aujourd’hui aux États-Unis — et dans le reste du monde d’ici la fin de semaine — YouTube Recap se présente sous forme de stories, que vous pouvez faire défiler comme sur n’importe quel réseau social.

Chaque carte met en lumière :

vos chaînes les plus regardées,

les sujets qui ont dominé votre année,

comment vos goûts ont évolué,

et votre « profil » YouTube : Aventurier, Développeur de compétences, Esprit créatif…

Pour accéder à votre Recap :

Dans l’app mobile : onglet Vous → bannière « Votre récapitulatif »

Sur ordinateur : youtube.com/recap

Un volet musique… mais différent de YouTube Music Recap

Si vous avez écouté au moins 10 heures de musique via YouTube cette année, votre YouTube Recap inclura également quelques statistiques musicales : artistes les plus écoutés, titres favoris, tendances audio.

Mais attention : ce n’est pas un remplacement du YouTube Music Recap, qui reste, lui, séparé et plus complet côté musique.

YouTube le précise : pas de Recap pour les comptes supervisés, enfants, ou certaines régions.

Un premier bilan convaincant… mais perfectible

Les premiers utilisateurs ayant testé YouTube Recap s’accordent à dire que l’expérience est fun et agréable, la mise en carte façon « story » fonctionne bien, et les comparaisons avec la moyenne des utilisateurs sont addictives.

Mais, certains aimeraient plus de détails, des statistiques plus inattendues, voire des statistiques plus « profondes ».

Dans tous les cas, c’est une évolution naturelle pour YouTube après l’arrêt de son emblématique YouTube Rewind (2010–2019). Et désormais, l’entreprise propose enfin une version personnelle, plus intime, plus centré sur les réseaux sociaux, de votre année passée sur la plateforme.