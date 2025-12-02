Accueil » Galaxy Buds 4 & Buds 4 Pro : Samsung prépare un vrai renouveau design pour 2026

Galaxy Buds 4 & Buds 4 Pro : Samsung prépare un vrai renouveau design pour 2026

Galaxy Buds 4 & Buds 4 Pro : Samsung prépare un vrai renouveau design pour 2026

Alors que la série Galaxy S26 approche doucement de son dévoilement, Samsung semble préparer une autre mise à jour majeure : celle de ses écouteurs sans fil. Après quelques icônes divulguées ces dernières semaines, de nouvelles images issues de One UI 8.5 viennent lever le voile sur les futurs Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro.

Et cette fois, on parle d’un véritable tournant esthétique.

Un nouveau look : adieu le triangle, bonjour les tiges plates

Les Galaxy Buds 3 avaient introduit des tiges triangulaires qui avaient divisé. Les Galaxy Buds 4, eux, semblent adopter une tige plate, plus sobre, plus moderne, avec une finition métal brossé qui donne immédiatement un côté plus premium à la gamme.

Les images extraites par Android Authority montrent :

Un design quasi identique entre Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro

Une grande grille métallique latérale, signature esthétique de cette génération

Des Galaxy Buds 4 Pro équipés d’embouts en silicone, comme les modèles précédents

Deux coloris pressentis : blanc et noir, tous deux avec tige métallique

Visuellement, Samsung semble enfin s’éloigner de son imitation discrète des AirPods pour adopter quelque chose de plus affirmé, plus « Galaxy ».

Un nouvel étui horizontal : un choix inspiré par… Nothing ?

Autre changement notable : le boîtier de charge. Samsung abandonnerait le format vertical introduit avec les Buds 3 pour revenir à un boîtier horizontal, proche de ce que l’on trouve chez Nothing (Ear).

Ce boîtier intégrerait un port USB-C, un bouton physique multifonction — capable notamment de faire sonner le smartphone appairé via un double clic et un design plus épuré et sûrement plus pratique en poche.

Un retour à un format éprouvé… mais modernisé.

De nouvelles fonctionnalités attendues

D’après les informations dénichées dans One UI 8.5, les Buds 4 devraient supporter :

Head Gestures (commande par mouvements de tête)

360 Audio

Adaptive Noise Control (Contrôle adaptatif du bruit)

Localisation téléphone

Appairage rapide amélioré

Les Galaxy Buds 4 Pro pourraient évidemment pousser plus loin l’ANC et la qualité audio, comme d’habitude.

Un marché en pleine ébullition

Cette fuite arrive au moment où Apple vient de lancer ses AirPods Pro 3, désormais équipés d’un capteur de fréquence cardiaque et d’une réduction de bruit encore plus agressive.

Les Galaxy Buds 4 ne joueront pas la carte santé, mais misent plutôt sur une nouvelle identité visuelle, des fonctionnalités plus intelligentes, une ergonomie revue et une meilleure différenciation au sein du catalogue Samsung

Et honnêtement, ça fait du bien. Les Galaxy Buds 3 manquaient cruellement de personnalité, au point de ressembler parfois à des AirPods revisités.

Avec cette génération 4, Samsung semble enfin reprendre confiance dans son design maison, plus anguleux, plus audacieux.