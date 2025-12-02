Accueil » OpenAI prépare l’arrivée des pubs dans ChatGPT : vers un nouveau modèle économique dès 2026 ?

Après 2 ans d’une croissance fulgurante et de coûts d’exploitation qui explosent, OpenAI semble prêt à opérer l’un des plus grands virages de son histoire : introduire de la publicité dans ChatGPT.

Un changement qui n’est pas encore officiel… mais qui se précise rapidement.

Un leak massif repéré dans la version bêta de l’application Android de ChatGPT a révélé plusieurs morceaux de code explicitement liés à un futur système publicitaire. Pas de bannières criardes, mais des formats contextuels, discrets et fondus dans l’interface — notamment dans les recherches et comparaisons de produits.

Une première pour une IA conversationnelle utilisée par des centaines de millions de personnes.

Une découverte qui en dit long : le code bêta confirme les plans d’OpenAI

Tout est parti d’un utilisateur sur X ayant décortiqué l’APK Android. Dans les fichiers internes, plusieurs termes ont été repérés : « search_ad », « search ads carousel » et « bazaar content ». Autant de mentions explicites laissant penser qu’OpenAI prépare une poutre maîtresse pour son futur modèle économique.

À cela s’ajoute un fait impossible à ignorer : OpenAI recrute massivement des profils spécialisés dans la pub, venant notamment de Meta. Plus de 600 postes seraient liés à cette future division, selon plusieurs rapports.

D’après différentes sources, un lancement public dès 2026 est sur la table.

ChatGPT, de l’outil gratuit à la machine à revenus

Le parcours de ChatGPT raconte déjà l’essentiel. Lancé fin 2022 comme un prototype gratuit, le chatbot devient en quelques mois l’application à la croissance la plus rapide de l’histoire.

Mais derrière la magie, une facture titanesque :

2,5 milliards de prompts par jour,

des serveurs colossaux,

une consommation énergétique inédite.

Sam Altman lui-même l’a admis : « Notre évolution dépend de nouveaux modèles économiques ».

Certains analystes estiment que les coûts de calcul pour atteindre les ambitions déclarées d’OpenAI (250 GW d’ici 2033) nécessiteront des milliers de milliards d’investissements.

Les publicités apparaissent donc comme une évidence — voire une nécessité vitale.

Des pubs… mais pas comme sur Google

Le leak montre un système sophistiqué, potentiellement plus puissant que la pub classique sur moteurs de recherche. Grâce à la mémoire du chatbot, l’analyse contextuelle d’un prompt, l’historique conversationnel, ChatGPT serait capable d’afficher un « sponsorisé » exactement au bon moment, au bon endroit, et dans un ton qui imite une recommandation naturelle.

Exemple :

Lors d’une demande de comparaison de téléviseurs, un modèle sponsorisé pourrait apparaître en suggestion.

Lors d’une requête voyage, un hôtel partenaire pourrait surgir dans les alternatives.

C’est Google Ads, Amazon Ads et Meta Ads fusionnés… mais dans un assistant qui connaît vos préférences.

Et la vie privée dans tout ça ? Une tempête se prépare

X s’est embrasé dès l’apparition du leak. Nombre d’utilisateurs dénoncent « la monétisation des conversations personnelles », « l’exploitation de vulnérabilités », ou encore « le risque d’un assistant biaisé par des intérêts commerciaux ». Car ChatGPT, contrairement à Google, connaît parfois des choses très intimes : santé mentale, projets de carrière, ruptures, confidences émotionnelles…

Beaucoup craignent que cela devienne une matière première publicitaire.

Des experts appellent déjà à un cadre légal plus strict, notamment sur l’utilisation de la mémoire de ChatGPT, le droit au refus, et la transparence des algorithmes.

Vers un modèle freemium : publicité pour les gratuits, pas pour les abonnés ?

Plusieurs analystes évoquent un scénario très probable :

ChatGPT Plus/Team/Enterprise = 100 % sans publicité,

ChatGPT gratuit = modèle « soutenu par de la pub ».

Un modèle identique à YouTube ou Spotify.

Il est même possible que OpenAI lance un mode shopping boosté par des partenariats, un bot de comparaison de prix sponsorisé, ou encore un carrousel de produits intégré dans les réponses.

Le lancement récent des fonctionnalités de shopping research prépare clairement le terrain.

Une manœuvre offensive face à Google et Meta

Avec cette mutation, OpenAI s’attaque frontalement à deux géants :

Google : Leader incontesté de la publicité search. ChatGPT pourrait devenir un nouveau moteur de recherche conversationnel monétisé, avec un taux d’engagement plus élevé.

Meta : Maître de l’hyperciblage. OpenAI embauche d’ailleurs de nombreux ex-ingénieurs de Meta Ads.

Un marché potentiellement gigantesque

Certains observateurs estiment que si OpenAI augmente l’engagement à plusieurs heures par jour, et atteint la précision de ciblage d’un Meta, alors l’entreprise pourrait viser une valorisation au trillion de dollars.

L’arrivée de la publicité dans ChatGPT pourrait transformer OpenAI en titan de la publicité conversationnelle. Un Google 2.0 né de l’IA générative en soi. Mais, cela pourrait aussi provoquer un retour de flamme massif. Si les utilisateurs perçoivent le chatbot comme biaisé, intrusif, ou encore manipulateur, ils pourraient se détourner de l’outil, comme cela s’est produit pour certaines plateformes sociales.

OpenAI joue sa plus grande carte depuis le lancement de ChatGPT

Le déploiement de la publicité marque un tournant historique :

soit OpenAI crée un nouveau modèle économique dominant,

soit l’entreprise fissure la confiance qui a fait son succès.

Une chose est sûre : l’industrie entière observe ce test avec une attention fébrile. Car si ChatGPT réussit sa mutation, cela redéfinira non seulement la publicité… mais aussi la manière dont nous interagissons avec l’IA.