Accueil » Huawei Smart Hanhan : le premier compagnon émotionnel IA qui a fait craquer la Chine

Huawei Smart Hanhan : le premier compagnon émotionnel IA qui a fait craquer la Chine

Huawei Smart Hanhan : le premier compagnon émotionnel IA qui a fait craquer la Chine

À l’occasion du lancement des Mate 80, Huawei a créé la surprise en dévoilant un produit inattendu : Smart Hanhan, son tout premier compagnon émotionnel propulsé par l’IA.

Vendu 399 yuans (environ 50 euros), il n’aura fallu que quelques minutes pour que les trois coloris disparaissent du Huawei Mall. Preuve qu’en 2025, l’IA ne sert plus seulement à organiser nos journées… mais aussi à nous tenir compagnie.

Une peluche interactive pensée pour le réconfort, pas pour le gadget

Smart Hanhan n’est pas un jouet. Huawei a conçu ce petit compagnon de 80 × 68 × 82 mm (140 g sans les pattes) comme un objet émotionnel, un mélange de peluche, d’électronique miniaturisée et de silicone doux au toucher.

Son objectif : proposer un soutien affectif personnalisé, loin des robots « mignons mais creux » qui envahissent les boutiques en ligne.

L’âme du produit : l’IA Xiaoyi à pleine puissance

Au cœur de Smart Hanhan se cache le grand modèle Xiaoyi, qui permet au compagnon d’analyser le ton de votre voix, de reconnaître des émotions, de suivre le contexte d’une conversation, et d’adapter ses réponses en temps réel comme un véritable interlocuteur.

Le résultat est étonnamment naturel : l’IA ne se contente pas de répondre, elle écoute, ressent (virtuellement) et ajuste son comportement. Une approche qui rappelle les « AI companion » américains… mais dans un format cette fois chaleureux et rassurant.

Des réactions tactiles et gestuelles dignes d’un vrai petit animal

Hanhan réagit à trois types d’interactions :

La voix : il répond, rit, s’inquiète, encourage.

Le toucher : une caresse sur la tête modifie son expression faciale.

Le mouvement : un léger shake et il se met à trembler d’excitation.

Ses petites expressions LED et ses réactions physiques donnent l’impression d’un mini-animal de compagnie, attachant et jamais intrusif.

Une autonomie surprenante pour un compagnon toujours prêt à discuter

Huawei intègre une batterie 1 800 mAh, ce qui permet 6 à 8 heures d’interaction continue, 48 heures d’autonomie en usage quotidien, et une recharge complète en environ 6 heures. De quoi l’emporter partout sans craindre qu’il « s’endorme » au mauvais moment.

Associé à un smartphone sous HarmonyOS 5.0 ou plus, Smart Hanhan débloque une fonction plus intime : un journal émotionnel, généré automatiquement. Il mémorise vos conversations, vos moments marquants, les interactions quotidiennes, vos variations d’humeur.

Un peu comme si une version miniaturisée de vous-même consignait discrètement vos journées pour mieux vous comprendre. Huawei offre aussi 3 mois de SVIP, donnant accès à des conversations illimitées via un système d’« energy points » inclus.

Smart Hanhan : Huawei invente le « pet 3.0 »

En lançant Smart Hanhan, Huawei ouvre la voie à une nouvelle catégorie de produits : celle des compagnons émotionnels IA tangibles, à mi-chemin entre peluche réconfortante et assistant personnel.

Loin des robots froids ou des IA uniquement vocales, Hanhan mise sur la douceur, le contact, l’expression, l’empathie simulée, et l’interactivité naturelle. Un mélange suffisamment convaincant pour provoquer une rupture de stock immédiate.

Un gadget ? Non. Un nouveau marché, oui.

Smart Hanhan n’est pas qu’un petit phénomène viral : c’est l’indice qu’un nouveau type d’IA va s’inviter dans notre quotidien, dans nos moments de solitude et même dans notre bien-être émotionnel.

Pour 50 euros, Huawei propose une version douce et accessible de ce que pourrait devenir l’assistant personnel de demain : moins machine, plus présence.