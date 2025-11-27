Accueil » Huawei lance une coque à refroidissement liquide pour la série Mate 80

Huawei lance une coque à refroidissement liquide pour la série Mate 80

Huawei lance une coque à refroidissement liquide pour la série Mate 80

Huawei ne se contente plus de faire des smartphones : le constructeur veut aussi contrôler leur climat interne. Avec ses nouvelles coques à refroidissement liquide micro-pump, lancées en Chine pour les Mate 80, Mate 80 Pro et Mate 80 Pro Max, Huawei transforme un accessoire banal en véritable système de climatisation portable.

Objectif : garder les Mate 80 froids comme la glace, même en plein rush thermique.

Une refonte totale : de la demi-coque au refroidissement intégral

Fini le module partiel des coques pour Mate 60 et Mate 70. La nouvelle génération adopte une structure full-cover, couvrant toute la surface arrière du smartphone pour dissiper la chaleur de manière homogène.

Ce changement n’est pas cosmétique, c’est fonctionnel. Plus de surface = plus de transfert thermique = plus de stabilité.

L’ensemble est intégré dans une coque en PU léger et mince, pensée pour ne pas transformer le téléphone en brique. Et la signature Huawei reste là : une fenêtre transparente en bas, laissant voir le circuit liquide.

Un petit morceau de cyberpunk dans la poche.

Un système liquide + micro-pompe plus avancé qu’on l’imagine

À l’intérieur, Huawei embarque une couche de refroidissement liquide ultra-fine, une micro-pompe de haute précision, et une feuille d’absorption thermique haute efficacité.

La micro-pompe circule le liquide sur toute la coque, absorbant les pics thermiques pendant les sessions de jeu, la 4K/8K ou le montage mobile, la navigation GPS en plein soleil, ou la charge rapide prolongée.

Bref, tous les scénarios où un smartphone moderne chauffe forcément.

Automatique, silencieuse… et alimentée par le smartphone lui-même

Pas de bouton. Pas de paramètre. La micro-pompe s’active seule en fonction de la température du téléphone. Et surtout : elle est alimentée par reverse wireless charging, directement depuis le Mate 80.

Aucun câble. Aucun port. La coque est autonome et s’alimente sans que l’utilisateur ne s’en préoccupe. Un choix malin, car cela permet à la fois d’éviter une batterie intégrée (qui épaissirait la coque) et d’assurer que la consommation reste maîtrisée par le système du téléphone.

Disponibilité

La coque micro-pump est déjà disponible sur Vmall en Chine. Aucune info encore sur une sortie internationale. Huawei a compris quelque chose que les autres constructeurs ignorent encore : La dissipation thermique est devenue une caractéristique premium.

Avec des chipsets qui chauffent (surtout en l’absence d’EUV…), des batteries grosses comme jamais et des écrans ultra lumineux, les smartphones sont thermiquement à la limite.

Cette coque n’est pas un gadget : c’est une réponse à une nouvelle génération de contraintes thermiques.

En attendant, la marque livre l’un des accessoires les plus innovants de l’année — et pour 42 $, c’est une petite révolution accessible.