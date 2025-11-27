Accueil » Le vivo X300 Ultra arriverait en mars 2026 avec deux capteurs de 200 mégapixels

Vivo préparerait l’un de ses smartphones les plus ambitieux à ce jour. Selon une nouvelle fuite du leaker réputé Digital Chat Station, le vivo X300 Ultra devrait être dévoilé en mars 2026 en Chine — et il pourrait marquer un record mondial avec deux caméras de 200 mégapixels.

Date de lancement du Vivo X300 Ultra

D’après DCS, le prochain modèle « Ultra » équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 serait prévu pour mars 2026. Le leaker ne mentionne pas explicitement le nom du téléphone, mais tout laisse penser qu’il s’agit bien du Vivo X300 Ultra.

Pour rappel, le vivo X200 Ultra avait été lancé en avril 2025. Le vivo X300 Ultra arriverait donc presque un mois plus tôt que son prédécesseur.

vivo pourrait également dévoiler au même moment un vivo X300s, une version améliorée du vivo X300 actuel, potentiellement équipée d’un Dimensity 9500+ (une version overclockée du D9500).

Spécifications du vivo X300 Ultra

Voici ce que les fuites indiquent pour le moment. Le vivo x300 Ultra serait équipé d’un écran OLED de 6,8 pouces avec un résolution 2K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on retrouvera le processeur haut de gamme Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Le point fort du téléphone sera la photo. Selon les rumeurs, le module arrière sera composée d’un capteur principal de 200 mégapixels Sony IMX09E (avec OIS), un capteur ultra-large de 50 mégapixels Sony LYT-828 et enfin un capteur périscope téléphoto avec OIS de 200 mégapixels Samsung HPB. Deux capteurs de 200 mégapixels sera une première mondiale pour un smartphone haut de gamme.

En façade on retrouvera un capteur de 50 mégapixels.

Lancement mondial prévu

Le vivo X300 Ultra pourrait devenir le premier modèle « Ultra » de Vivo lancé à l’international. Il a été repéré dans la base IMEI sous le numéro V2562, signe clair qu’un déploiement global est prévu.

Sortie internationale probable : 2ᵉ trimestre 2026.