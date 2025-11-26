fermer
Le design du Moto G Stylus 2026 fuite avec des changements minimes

Smartphones par Yohann Poiron le Moto G Stylus 2026 Motorola
Il y a quelques mois, des indices laissaient penser que Motorola travaillait déjà sur une nouvelle version du Moto G Stylus, mais la marque n’a encore rien officialisé.

Le modèle n’était même pas mentionné lors de l’annonce des Moto G Play 2026 et Moto G 2026 plus tôt ce mois-ci. Heureusement, les leakers ne se reposent jamais — et nous pouvons maintenant découvrir les premières images réelles du futur smartphone.

Les images du Moto G Stylus 2026 montrent des changements minimes

De nouvelles photos live du Moto G Stylus 2026 révèlent que Motorola prépare un design très proche du modèle précédent. Les seules modifications visibles semblent concerner le module photo, dont l’intégration avec la coque arrière a légèrement changé.

Pour le reste, pas de surprise :

  • Écran plat à l’avant
  • Dos épuré avec seulement le bloc photo et le logo Motorola
  • Des lignes très similaires aux autres modèles Moto G de 2026

Un milieu de gamme intéressant… avec stylet

Le Moto G Stylus 2025 — déjà l’un des très rares smartphones milieu de gamme à proposer un stylet — restait loin des flagships comme le Galaxy S25 Ultra, mais il offrait un bon équilibre : Snapdragon 6 s Gen 3, écran de 6,7 pouces à 120 Hz, batterie de 5 000 mAh et charge 68 W filaire et 15 W sans fil.

On espère donc que le modèle 2026 apportera un chipset plus récent, de meilleures performances, et quelques raffinements supplémentaires.

Le vrai problème : le suivi logiciel

Comme d’habitude chez Motorola, le point faible reste la durée du support logiciel. Le Moto G Stylus 2025 n’a droit qu’à deux ans de mises à jour. À titre de comparaison, Samsung promet six mises à jour majeures sur ses Galaxy A36 et A56. Même avec un bon rapport qualité-prix, difficile de rivaliser avec ça.

Le stylet n’est pas la fonctionnalité la plus demandée, mais c’est agréable de l’avoir sans devoir payer un smartphone premium comme un Galaxy Ultra.

S’il y a bien une chose que Motorola doit corriger, c’est sa politique de mises à jour. Avec un meilleur suivi logiciel, un Moto G Stylus 2026 deviendrait une option extrêmement séduisante dans le milieu de gamme.

