Perplexity + PayPal : l’IA peut maintenant acheter à votre place

L’IA a fait des bonds spectaculaires ces dernières années. Elle est plus rapide, plus fiable, plus « humaine » que jamais. Mais, elle n’est pas infaillible — et lorsqu’il s’agit d’argent, la moindre erreur peut coûter cher.

Autrement dit : oui, l’IA peut vous aider à repérer un bon produit. Non, elle n’est pas encore prête à finaliser votre panier Black Friday à votre place.

C’est dans ce contexte que Perplexity vient de lancer une nouvelle expérience d’achat intégrée, propulsée par PayPal. Une alliance audacieuse, séduisante… mais peut-être un peu trop en avance sur la réalité.

Une intégration PayPal qui transforme Perplexity en mini-marketplace

Jusqu’ici, les assistants IA se limitaient à vous renvoyer vers des pages produit. Désormais, Perplexity veut aller beaucoup plus loin :

le paiement se fait directement à l’intérieur du chatbot, sans quitter la conversation.

Techniquement, voilà ce que PayPal apporte :

vérification d’identité

protection des achats

protection vendeur

gestion des paiements via l’infrastructure existante

Pour les marchands, l’entrée est quasi immédiate : leur catalogue devient visible dans Perplexity sans travail supplémentaire, et les paiements transitent via leur configuration PayPal habituelle. Aucun changement back-end requis.

Au lancement, la fonction prend déjà en charge des marchands comme : Abercrombie & Fitch, Ashley Furniture, Fabletics, Adorama, Newegg, avec d’autres à venir.

Perplexity et PayPal n’encaissent pas d’argent des utilisateurs : PayPal reste l’intermédiaire technique, et les marchands conservent la relation client.

Oui, l’expérience est fluide. Mais l’IA reste l’IA — et l’erreur coûte cher

Sur le papier, c’est brillant : une recherche conversationnelle, une recommandation personnalisée et un achat en un clic. Le tout sans basculer sur un site tiers, sans pop-ups, sans formulaire interminable. Sauf que… L’IA, même la meilleure, peut se tromper — surtout lorsqu’elle manipule des données dynamiques comme les prix, les variantes produit ou les disponibilités.

Imaginez. Perplexity confond une référence et vous achète la mauvaise version, le système interprète mal votre préférence et sélectionne un autre modèle, une erreur de parsing remonte un prix incorrect et que l’IA valide un panier que vous n’avez pas explicitement demandé.

PayPal vous protège, oui. Mais le temps perdu, le retour, la frustration ? Pas vraiment. Et en pleine frénésie Black Friday, chaque minute compte.

L’IA est excellente pour découvrir, pas encore pour acheter

Soyons honnêtes : Perplexity fait un travail époustouflant pour décortiquer les avis, comparer les specs, isoler les points faibles, croiser vos préférences, et même se souvenir de vos précédentes conversations. C’est un assistant d’achat, pas un acheteur.

Mais, le passage à l’acte — le vrai — reste une étape où la vigilance humaine est essentielle. Conclusion simple : Laissez l’IA vous aider à choisir, mais faites le paiement vous-même.

C’est plus sûr. Plus rapide. Et probablement meilleur pour votre porte-monnaie.