Accueil » Perplexity lance son shopping IA — et frappe directement ChatGPT et Google avant les fêtes

Perplexity lance son shopping IA — et frappe directement ChatGPT et Google avant les fêtes

Perplexity lance son shopping IA — et frappe directement ChatGPT et Google avant les fêtes

La bataille de l’IA appliquée au shopping s’intensifie. Après les annonces successives d’OpenAI et de Google, c’est au tour de Perplexity de dégainer son propre assistant d’achat intelligent — et l’entreprise ne s’en cache pas : elle veut réinventer la manière dont on découvre et achète des produits en ligne.

Le service est déjà disponible gratuitement pour les utilisateurs américains, sur bureau et Web, avec une arrivée mobile prévue « dans les prochaines semaines ».

Un assistant d’achat conversationnel, visuel… et déjà connecté aux marchands

À l’usage, l’outil rappelle la Shopping Research de ChatGPT : l’utilisateur décrit ce qu’il cherche — « une veste pour prendre le ferry vers San Francisco » ou « des écouteurs pour le sport » — et Perplexity affine ensuite les résultats en posant des questions ciblées.

L’interface présente les recommandations sous forme de cartes produit :

spécifications détaillées

résumé des reviews

photos

fourchettes de prix

liens directs vers l’achat

Mais surtout : Perplexity va plus loin avec Instant Buy, un partenariat avec PayPal permettant d’acheter un article directement via la plateforme, sans quitter la conversation.

Une approche qui vise à contourner le « DoorDash problem » décrit par Nilay Patel : ces plateformes qui s’interposent entre le client et le commerçant, capturant toute la relation.

Ici, Perplexity insiste : les marchands « restent dans la boucle ».

La mémoire contextuelle : l’arme secrète de Perplexity

Perplexity revendique un usage plus « humain » du shopping. Si l’utilisateur cherche d’abord une veste pour le ferry, puis plus tard, des bottes, l’assistant comprend que l’environnement est humide, froid, soumis au vent marin… Et, adapte automatiquement ses suggestions.

L’IA « se souvient » de vos préférences et de vos usages : style, activités récurrentes, contraintes climatiques, fourchette de prix et marques que vous appréciez.

En clair, un personal shopper virtuel — mais gratuit.

Perplexity tire à balles réelles sur… tout le monde

Dans son annonce, la startup ne ménage pas ses concurrents : les barres de recherche qui « échouent à l’exploration », les sites éditoriaux qui « privilégient la commission d’affiliation à la pertinence produit ».

Perplexity défend une vision différente : l’IA doit permettre une découverte plus intuitive, moins biaisée, presque ludique — « retrouver la joie du shopping ».

Une pique à peine voilée envers Google, Amazon… et même les guides d’achat traditionnels.

Un marché en pleine explosion

L’année 2025 marque une rupture nette. ChatGPT lance des guides d’achat personnalisés avec GPT-5 mini, Google ajoute des recommandations transactionnelles à Gemini et Perplexity se lance dans la course à l’achat intégré avec PayPal.

Et tous partagent la même ambition : devenir l’interface principale du shopping en ligne.

Perplexity, fort de sa réputation de moteur IA le plus direct et le plus factuel, pourrait cependant séduire les utilisateurs en quête de recommandations… sans storytelling, sans tunnels d’affiliation, sans détour.

Perplexity veut réinventer le shopping en ligne, pas seulement l’assister

Avec son approche conversationnelle, sa mémoire contextuelle, et surtout l’achat direct intégré, Perplexity franchit un cap stratégique.

L’entreprise ne se contente pas de « suivre » OpenAI ou Google — elle s’attaque au cœur du commerce en ligne : la recherche produit.

Pour les consommateurs, c’est une révolution prometteuse. Pour les marchands, un nouveau terrain de jeu.

Et pour les géants du e-commerce, un avertissement clair : L’IA n’aide plus à trouver des produits. Elle devient la nouvelle porte d’entrée du shopping.