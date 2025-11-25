Accueil » MediaTek lance le Dimensity Cockpit P1 Ultra, une puce 4 nm pour l’automobile

MediaTek lance le Dimensity Cockpit P1 Ultra, une puce 4 nm pour l’automobile

MediaTek lance le Dimensity Cockpit P1 Ultra, une puce 4 nm pour l'automobile

MediaTek vient d’officialiser son nouveau processeur automobile haut de gamme, le Dimensity Cockpit P1 Ultra, une puce 4 nm spécialement conçue pour les cockpits numériques nouvelle génération.

Avec de fortes ambitions en matière de performances, d’IA embarquée et d’infodivertissement, MediaTek confirme que les premiers véhicules équipés seront dévoilés « très prochainement ».

Un processeur 4 nm puissant : CPU 8 cœurs, GPU ray tracing

Le Dimensity Cockpit P1 Ultra embarque un CPU 8 cœurs capable d’atteindre 175 000 DMIPS, un niveau de puissance typique des cockpits haut de gamme.

Côté graphique, MediaTek intègre une GPU avec ray tracing matériel, offrant jusqu’à 1 800 GFLOPS. Cela permet des interfaces 3D plus réalistes, des rendus plus fluides, des jeux embarqués plus ambitieux, et des visualisations de conduite avancées.

La force du Dimensity Cockpit P1 Ultra réside dans son IA :

NPU 23 TOPS

compatible LLM jusqu’à 7 milliards de paramètres entièrement en local

architecture Armv9 optimisée IA

Grâce à cela, il peut gérer des modèles génératifs directement dans la voiture, sans connexion internet.

Applications possibles :

assistants vocaux plus naturels,

interactions multimodales (voix + gestes + caméras),

génération d’images (type Stable Diffusion) pour l’interface ou l’infodivertissement,

surveillance IA de l’habitacle (somnolence, distraction),

fonctions de sécurité préventive.

Une plateforme tout-en-un pour réduire le coût et le temps d’intégration

Pour simplifier la vie des constructeurs, MediaTek regroupe plusieurs modules habituellement séparés : cockpit intelligent, connectivité (5G, Wi-Fi, BT), T-BOX, modem intégré, GNSS, ou encore ISP HDR.

Cette approche réduit le coût des composants, la complexité de développement, et le temps de validation automobile.

L’ISP du Dimensity Cockpit P1 Ultra permet un HDR avancé, une réduction de bruit IA, une gestion IA 3A (AF/AE/AWB), une vision à 360° pour le stationnement, un enregistrement vidéo HD, et un monitoring cabine (enfants oubliés, somnolence, ceinture non attachée).

Jusqu’à 6 écrans : un cockpit ultra-multimédia

Grâce à la technologie MiraVision, la puce prend en charge jusqu’à 6 écrans simultanés, et une vidéo 4K à 60 fps en lecture et en capture. Cela permet aux constructeurs d’offrir un tableau de bord numérique, un écran central, un affichage passager, des écrans arrière indépendants, et même des affichages latéraux pour caméras remplaçant les rétroviseurs.

MediaTek proposera trois versions du P1 Ultra :

P1 Ultra 5G

P1 Ultra 4G

P1 Ultra Wi-Fi

Toutes auront un CPU avec 8 cœurs et un GPU avec 6 cœurs.

Le Dimensity Cockpit P1 Ultra marque une étape majeure pour MediaTek dans l’automobile. Avec sa puissance, son IA embarquée, sa gestion multi-écrans et son architecture intégrée, il se positionne comme une alternative sérieuse aux solutions de Qualcomm (Snapdragon Ride/Cockpit) ou Nvidia DRIVE.