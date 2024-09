Moto G Stylus 5G (2025) : Motorola prépare déjà la relève avec un troisième capteur photo ?

Alors que Motorola nous inonde de nouveautés avec ses séries Moto G, Edge et Razr, la gamme ThinkPhone semblait quelque peu délaissée depuis son lancement en 2023. Mais que les fans se rassurent, une deuxième édition serait en préparation. Et ce n’est pas tout ! Le constructeur travaillerait également sur la suite du Moto G Stylus 5G (2024), qui pourrait bien s’appeler Moto G Stylus 5G (2025), selon les dernières informations d’Android Headlines.

Bien que les détails techniques soient encore rares, un rendu de qualité moyenne a été divulgué, révélant un design proche de son prédécesseur, mais avec quelques modifications intéressantes. Le module photo arrière a été revu pour accueillir un troisième capteur et un flash LED plus grand, rappelant celui des Edge 50 et Edge 50 Neo. Espérons que cette évolution matérielle s’accompagne d’une amélioration significative des capacités photographiques.

Deux versions au programme du Moto G Stylus 5G (2025) ?

Fait intéressant, le Moto G Stylus 5G (2025) serait disponible en deux versions : un compatible 5G et un autre limité à la 4G LTE. Cette stratégie, déjà adoptée en 2023, avait été abandonnée cette année au profit d’un modèle unique 5G.

Difficile de prédire le prix de ce futur modèle, mais on peut espérer que Motorola parviendra à maintenir un tarif abordable, malgré l’ajout d’un troisième capteur photo. Le Moto G Stylus 5G (2024) étant déjà proposé à un prix compétitif, il serait judicieux de ne pas trop augmenter le prix de son successeur pour conserver son attrait.

Date de sortie encore incertaine

La date de sortie reste un mystère, d’autant plus que le Moto G Stylus 5G (2024) n’a que quatre mois. Cependant, ce type de fuite laisse généralement présager une annonce officielle imminente.

En somme, Motorola semble préparer une année 2025 riche en nouveautés, avec le retour attendu du ThinkPhone et l’évolution prometteuse du Moto G Stylus 5G (2025).