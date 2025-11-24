Accueil » DJI Avata 360 : le premier drone 360° de DJI se rapproche — et pourrait sortir très vite

DJI s’apprête à lancer son tout premier drone équipé d’une caméra 360 degrés, alias DJI Avata 360, pensé pour rivaliser directement avec le Insta360 Antigravity A1.

Et grâce à une nouvelle fuite, on a désormais une idée beaucoup plus précise de sa date de sortie potentielle.

Le DJI Avata 360 repéré à la FCC

Selon DroneXL, le drone — attendu sous le nom DJI Avata 360 — vient d’obtenir son homologation auprès de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis. En temps normal, cela signifie qu’un produit est à quelques semaines (ou quelques jours) d’un lancement.

Mais cette fois, le timing est crucial : Une interdiction de DJI aux États-Unis pourrait entrer en vigueur le 23 décembre.

À moins que le gouvernement américain ne valide explicitement la technologie DJI avant cette date, la marque pourrait être interdite de vente dans le pays à partir du 23 décembre.

DJI fera tout pour sortir le Avata 360 avant cette échéance. On pourrait donc voir le drone à tout moment, potentiellement d’ici quelques jours.

Les spécifications attendues du DJI Avata 360

Les fuites et les documents de la FCC révèlent une batterie de 38,67 Wh (14,32 V), soit 26 % de capacité en plus par rapport au DJI Avata 2.

Côté caméra, le Avata 360 se vantera de deux capteurs CMOS de 1/1,1 pouce, d’un enregistrement vidéo 8K 360° à 50 fps, en vidéo standard en 4K à 120 fps et des photos panoramiques de 38 mégapixels.

Une configuration pensée clairement pour concurrencer le Antigravity A1, et pour produire du contenu VR ou immersif de très haute qualité.

Détection d’obstacles

Pour une navigation sûre, le drone offrirait 4 capteurs frontaux et 2 capteurs latéraux pour éviter les collisions et assurer un suivi automatique de sujets en mouvement.

La transmission vidéo passera par la technologie OcuSync 4.0 avec une portée maximale annoncée de 20 km. De quoi garantir des images fluides et stables pour les pilotes FPV comme pour les créateurs de contenu.

Un lancement imminent, mais un contexte américain incertain

Tout porte à croire que DJI révélera officiellement le Avata 360 très bientôt — peut-être même cette semaine. Mais, la situation aux États-Unis reste floue, et une interdiction pourrait compliquer ou empêcher la commercialisation du drone sur ce marché.

DJI n’a pour l’instant rien confirmé.