Accueil » Apple prépare un grand ménage pour iOS 27 afin de corriger les bugs et l’autonomie

Apple ralentit la cadence sur les nouveautés tape-à-l’œil pour se concentrer sur l’essentiel : réparer les fondations de l’iPhone avec une mise à jour à la sauce « Snow Leopard » pour iOS 27.

Si tu utilisais un Mac en 2009, tu te souviens sûrement de Mac OS X Snow Leopard. Une mise à jour sans grandes nouveautés, mais qui avait rendu les Mac plus rapides, plus stables, plus légers.

Selon la dernière newsletter de Mark Gurman (Bloomberg), Apple s’apprête à faire exactement la même chose pour l’iPhone avec iOS 27, avant d’appliquer la même stratégie à l’iPad et au Mac.

Après la refonte massive d’iOS 26 et son esthétique « Liquid Glass », le logiciel est devenu un peu chaotique pour beaucoup d’utilisateurs. Les fonctions sont cool, certes, mais les fondations du système sont encrassées. Gurman explique que les équipes d’ingénierie passent actuellement au peigne fin l’OS pour retirer le code inutile et débusquer un maximum de bugs.

Depuis des mois, les plaintes s’accumulent :

consommation anormale de batterie,

bugs d’interface,

surchauffe sans raison,

clavier qui plante,

animations qui saccadent…

Plutôt que d’empiler des nouveautés sur une base instable, iOS 27 vise à lisser l’expérience et restaurer la fiabilité qu’Apple revendique depuis toujours.

Pourquoi ce retour à la stabilité est crucial

Cette décision n’est pas uniquement une réponse à des utilisateurs frustrés — elle est stratégique. Pendant qu’Apple travaillait sur des écrans de verrouillage plus esthétiques et une interface plus « premium », la concurrence n’est pas restée immobile.

Google, avec Android et les Pixel, pousse l’intégration d’IA à toute vitesse, tout en conservant une plateforme stable. Si Apple veut rivaliser avec Gemini et accélérer sa transition IA, le socle iOS doit être irréprochable.

Gurman ajoute que ce nettoyage prépare aussi le terrain pour de futurs matériels… notamment les iPhone pliables. Impossible de proposer des interfaces ultra-complexes si les animations de base saccadent déjà sur un écran classique.

Et puis il y a l’IA maison : la nouvelle version de Siri et le mystérieux projet de chatbot interne « Veritas » nécessiteront un OS beaucoup plus optimisé.

Une mise à jour « ennuyeuse »… mais indispensable

C’est peut-être la meilleure nouvelle sur iOS depuis longtemps.

En utilisation quotidienne, beaucoup constatent :

un iPhone qui chauffe pour un rien,

des micro-lag quand on ferme une app,

une autonomie en dents de scie…

On a l’impression d’être revenus à l’ère Android d’il y a quelques années : de bonnes idées, mais une exécution alourdie. Apple, qui dominait autrefois avec son fameux « ça marche tout seul », s’approche trop souvent aujourd’hui du « ça marche, la plupart du temps, après un redémarrage ».

Prendre une année entière pour serrer les boulons et optimiser la mécanique ? C’est peut-être exactement ce dont iOS avait besoin.

Je préfère mille fois une mise à jour « plate » mais stable, qu’un festival de gadgets qui ruinent les performances ou l’autonomie.