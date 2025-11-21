Accueil » Yann LeCun quitte Meta pour fonder une startup anti-LLM sur les world models

C’est un séisme dans l’écosystème IA : Yann LeCun, directeur scientifique de Meta AI et figure fondatrice du deep learning, quitte le groupe pour fonder sa propre entreprise.

Objectif affiché : dépasser les limites actuelles de l’IA générative et bâtir des systèmes capables de comprendre le monde physique, raisonner et planifier — bien au-delà des capacités des modèles de langage.

Yann LeCun : Une rupture née de tensions internes chez Meta

Selon des sources proches du dossier, citées par Bloomberg, Yann LeCun s’est heurté depuis plusieurs mois à l’évolution stratégique de Meta. L’entreprise a réorganisé ses équipes autour d’un pôle dédié à l’IA générative, confié en partie à de nouveaux talents, comme Shengjia Zhao (ex-OpenAI), reléguant progressivement LeCun au second plan.

Ce repositionnement traduit une volonté de Meta d’accélérer sur le terrain ultra-compétitif des modèles type ChatGPT — un choix qui ne correspondait plus à la vision de Yann LeCun.

Meta accepte le départ de son scientifique star, mais pas celui de son influence : la firme continuera à licencier les technologies issues de la future startup, un modèle devenu courant dans l’industrie (Microsoft/OpenAI, Google/Anthropic…).

LeCun veut bâtir des « world models », pas des Chabots géants

Depuis des années, Yann LeCun critique frontalement la dépendance de l’industrie aux LLM géants. Selon lui, ils ne peuvent pas mener à une véritable intelligence :

ils ne comprennent pas le monde,

n’apprennent pas la causalité,

et restent incapables de planifier comme un animal — « les systèmes actuels sont moins intelligents qu’un chat », répète-t-il souvent.

LeCun défend une autre voie : les world models, des systèmes d’IA ancrés dans la perception (vision, vidéo, audio), capables d’apprendre la dynamique du monde réel.

Au sein du FAIR, il avait initié cet axe avec des projets comme V-JEPA-2, un modèle vidéo apprenant la physique des interactions plutôt que de simplement prédire des pixels.

Sa startup continue cette ligne : une recherche plus fondamentale, plus exigeante, qui vise ce qu’il nomme non pas « AGI » mais Advanced Machine Intelligence — une intelligence non menaçante, collaborative et utile.

Un départ qui arrive alors que Meta restructure son propre pôle IA

Le choix de Yann LeCun intervient alors que Meta intensifie ses ambitions dans le domaine de la « superintelligence ». Mark Zuckerberg a récemment recruté Jason Wei et Hyung Won Chung, deux chercheurs clés débauchés d’OpenAI.

Le timing laisse penser que Meta veut accélérer sur la génération géante, tandis que LeCun préfère tracer une voie « anti-LLM ».

Ce divorce idéologique clarifie deux visions très différentes :

Meta veut pousser des modèles toujours plus larges, intégrés à ses produits.

LeCun veut créer une IA qui manipule la physique, pas seulement le texte.

Une startup indépendante, mais interconnectée

Dans un mémo interne, Yann LeCun précise que les technologies développées par sa nouvelle entreprise pourront être licenciées à Meta, mais aussi appliquées à des secteurs variés : robotique, industrie, simulation, automatisation avancée…

Il s’agit moins d’une fracture que d’une décentralisation stratégique : Meta parie sur la généro, LeCun sur la cognition physique — tout en conservant un pont entre les deux.

Avec ce départ, l’industrie de l’IA se retrouve face à deux visions opposées :

Le paradigme LLM, quoi qu’en dise LeCun, continue de dominer l’innovation commerciale.

Le paradigme « world model », encore émergent, pourrait représenter le futur de l’IA capable d’agir et de comprendre.

Si l’approche de LeCun s’avère fructueuse, elle pourrait redéfinir la course à l’intelligence artificielle — et ébranler l’hégémonie des modèles centrés sur le texte.

Le débat est lancé, et cette séparation avec Meta pourrait bien être le premier signe d’une nouvelle ère dans la recherche fondamentale.