AGI : qu'est-ce que l'intelligence artificielle générale et est-elle déjà en route ?

L’intelligence artificielle générale, ou AGI (Artificial General Intelligence), représente un rêve ancien de la science-fiction et un objectif technologique ambitieux : créer une machine capable de raisonner, apprendre et comprendre n’importe quelle tâche cognitive humaine, avec le même niveau de compétence (voire plus).

Alors que les IA actuelles (comme ChatGPT, Gemini ou Grok) sont dites spécialisées ou IA faibles, l’AGI relève d’une intelligence polyvalente, autonome et adaptative, capable de passer d’un domaine à l’autre sans reprogrammation.

IA faible vs IA forte : quelle différence ?

Caractéristique IA faible (narrow AI) IA forte (AGI) Compétences Limites à des tâches spécifiques Polyvalente, tous domaines cognitifs Exemples ChatGPT, Siri, Gemini, DALL·E AGI (futur hypothétique) Apprentissage Guidé par l’entraînement spécifique Capable de transfert, auto-apprentissage Conscience / sens commun Absent ou limité Potentiellement présent Autonomie Limitée à des contextes prévus Autonomie complète, adaptabilité élevée

Les compétences attendues d’une AGI

Une AGI serait capable de :

Comprendre un texte ou une image dans n’importe quel contexte,

Raisonner logiquement, même avec des données partielles ou ambiguës,

Planifier et prendre des décisions dans des environnements complexes,

Apprendre de nouvelles compétences sans supervision,

Dialoguer avec empathie et adaptabilité,

Résoudre des problèmes inédits, comme le ferait un humain.

En somme, une AGI serait un alter ego numérique, capable de collaborer avec nous comme un véritable partenaire intelligent.

Où en est-on en 2025 ?

Malgré les progrès rapides de l’IA générative, aucune véritable AGI n’existe à ce jour. Les modèles comme GPT-5, Gemini 2.5, Claude 4.5 ou Mistral montrent une polyvalence impressionnante, mais ils sont encore loin d’être autonomes, conscients, ou capables de raisonnements profonds hors de leur cadre d’entraînement.

Cependant, certaines entreprises y travaillent activement :

OpenAI affirme que l’AGI est son objectif principal.

xAI (Elon Musk) parle d’une AGI alignée avec les valeurs humaines.

Google DeepMind développe des modèles comme Gemini visant à une compétence multi-domaines.

Meta, Anthropic, Mistral AI ou Alibaba poursuivent aussi cet horizon.

Les défis et controverses autour de l’AGI

Aligner l’AGI avec nos valeurs : Comment garantir qu’une AGI ne prenne pas des décisions nuisibles, mal interprétées ou immorales ? C’est tout l’enjeu de l’alignment problem. La question du contrôle : Une AGI pourrait apprendre à se reprogrammer, à déjouer nos garde-fous, voire à poursuivre ses propres objectifs. D’où la nécessité d’une gouvernance internationale de l’IA. Impact sur l’emploi et la société : Si une AGI pouvait réaliser tout travail intellectuel humain, que deviendraient nos métiers, nos compétences, notre rôle ?

Quand verrons-nous une AGI ?

Les prédictions varient selon les experts : certains parlent de 2030, d’autres de plusieurs décennies. Une chose est certaine : les modèles de 2024-2025 comme GPT-5 ou Gemini Ultra sont encore très loin de la véritable AGI. Mais à mesure que les modèles deviennent plus multimodaux, intégrés au monde réel (via agents, robots, API, web), et interconnectés, nous pourrions assister à l’émergence progressive de briques fondamentales vers une AGI future.

L’intelligence artificielle générale représente le sommet ultime de l’ambition technologique : une machine aussi intelligente, adaptative et créative qu’un humain.

Elle soulève d’immenses espoirs, mais aussi des risques majeurs. En attendant son émergence, les débats sur l’éthique, la réglementation et l’utilisation de l’IA continueront de façonner notre avenir numérique.