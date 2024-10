L’IA consciente, une menace pour l’humanité ? Yann LeCun dénonce les « foutaises »

L’intelligence artificielle suscite des craintes légitimes quant à son impact sur notre avenir. Si les inquiétudes concernant l’éthique, l’environnement et les arnaques sont réelles, la perspective d’une IA consciente et menaçante pour l’humanité relève de la science-fiction.

Yann LeCun, expert en IA chez Meta, qualifie cette idée de « complètement fausse », et que les avertissements hyperboliques sont des « foutaises ». L’essor de l’IA dans de nombreuses industries à travers le monde a conduit de nombreuses personnes à s’inquiéter de son avenir, notamment de son impact sur l’emploi et les relations humaines.

Cet informaticien franco-américain de 64 ans a publié des ouvrages consacrés à la recherche sur l’IA, l’apprentissage automatique, la robotique, etc. Il est le scientifique en chef de Facebook AI Research, qu’il a rejoint en décembre 2013.

Ainsi, il s’oppose à l’idée que l’IA représente un danger pour l’humanité. Il pense que les modèles d’IA actuels sont utiles, mais qu’ils sont loin de rivaliser avec l’intelligence de nos animaux de compagnie, et encore moins avec celle des humains.

L’IA n’est pas encore capable de comploter contre l’humanité, mais le danger réside dans la confiance excessive que nous lui accordons. L’IA est une technologie ni bonne ni mauvaise en soi, mais son utilisation irréfléchie peut avoir des conséquences désastreuses. Confier des décisions importantes à l’IA est une erreur. L’IA peut être un outil précieux, mais elle ne doit pas remplacer le jugement humain dans des domaines cruciaux comme l’emploi ou la santé.

La vigilance est de mise pour l’IA pour Yann LeCun

L’image du « copilote » utilisée par Microsoft pour ses assistants IA est parfaite. L’IA doit nous assister dans nos tâches, et non prendre des décisions à notre place.

Il ajoute ensuite : « Il faudra des années pour qu’ils [les systèmes intelligents] deviennent aussi intelligents que les chats, et encore plus d’années pour qu’ils deviennent aussi intelligents que les humains, sans parler d’être plus intelligents (ne confondez pas les capacités surhumaines d’accumulation et de récupération des connaissances des LLM actuels avec l’intelligence réelle) ».

Il est essentiel de rester vigilant face à l’essor de l’IA et de ne pas la laisser prendre le contrôle de nos vies. L’IA est un outil puissant, mais elle doit rester sous le contrôle humain pour éviter des conséquences néfastes.