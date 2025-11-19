Google Agenda transforme enfin ses tâches en véritables blocs de travail

Google franchit une étape que les utilisateurs réclamaient depuis longtemps : les tâches de Google Agenda peuvent désormais être planifiées comme de véritables rendez-vous, avec blocage horaire, statut « Occupé » et rejet automatique des invitations. Une petite évolution… qui change tout.

Les tâches deviennent des blocs de temps à part entière

La dernière mise à jour de Google Agenda étend la fonctionnalité Tasks pour la rapprocher de l’usage que de nombreux professionnels attendaient. Il est désormais possible de :

définir un créneau horaire dédié,

se marquer automatiquement comme occupé,

activer un mode « ne pas déranger »,

refuser les demandes de réunion sur ce créneau.

En un mot : les tâches se comportent comme des meetings.

Une évolution bienvenue pour les utilisateurs de Google Workspace, habitués aux plannings surchargés et aux demandes d’événements qui s’accumulent.

Vous pouvez également définir une date limite, même si — pour l’instant — il n’est pas possible d’ajouter une heure précise de deadline.

Une fonctionnalité qui reflète l’évolution de Google Tasks

Depuis son lancement comme application indépendante en 2018, Google Tasks a connu plusieurs itérations : intégration avec Google Keep, rappel des dates de complétion, synchronisation renforcée… mais jamais une vraie présence dans la grille horaire du calendrier.

Avec cette mise à jour, Google répond à un besoin simple : « visualiser le travail à faire » aussi clairement qu’un rendez-vous. Les utilisateurs habitués à Outlook ou à l’organisation via agenda papier retrouveront une logique familière.

Le déploiement a commencé sur les domaines Rapid Release le 6 novembre, et s’étendra jusqu’à la mi-décembre pour l’ensemble des comptes Workspace, abonnements individuels et comptes Gmail personnels.

Une alternative plus flexible que le « Temps de concentration »

Contrairement au mode « Temps de concentration », qui bloque du temps de manière générique, la nouvelle version permet d’assigner un créneau spécifique à une tâche précise. Rédiger un rapport, préparer un meeting, finaliser une présentation : chaque bloc devient une intention concrète, visible et respectée par les autres.

Pour essayer la fonctionnalité, il suffit d’ouvrir Google Agenda, cliquer sur un créneau vide et choisir « Tâche ».

Vers un agenda plus intelligent et plus humain

En transformant les tâches en plages de concentration réelles, Google pousse Google Agenda vers une dimension plus personnelle : un outil qui protège votre temps, clarifie vos priorités et rend visible ce qui ne l’était pas. Une évolution discrète, mais profondément utile dans un monde où l’agenda est devenu le centre de gravité de la vie professionnelle.