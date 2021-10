La nouvelle fonction Temps de concentration de Google Agenda permet de se réserver du temps

Google Agenda introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Temps de concentration » qui permet aux utilisateurs de protéger des blocs de temps clés dans leur agenda.

Cette fonctionnalité peut, entre autres, être utilisée pour bloquer automatiquement les réunions qui se chevaucheraient avec les blocs de temps protégés, ce qui permet de s’assurer que des périodes de temps spécifiques réservées à des questions personnelles ou autres ne se chevauchent pas avec le travail.

Cette nouvelle fonctionnalité est idéale pour les professionnels et les étudiants qui doivent gérer leur emploi du temps avec soin, notamment en veillant à ce que certains blocs de temps ne soient pas monopolisés par les diverses activités de la journée. « Temps de concentration » est une nouvelle option de saisie que Google décrit comme analogue à l’option d’événement « Absent du bureau ».

Les utilisateurs peuvent sélectionner l’onglet « Temps de concentration » dans la liste des types d’entrées lorsqu’ils ajoutent un créneau à leur agenda. La date et l’heure sont ajoutées comme d’habitude, ainsi que tous les détails connexes que l’on peut ajouter, comme une description ou un lieu. Les utilisateurs peuvent également choisir le moment où ils seront informés de la création d’un rendez-vous qui le chevauche, sa visibilité et la façon dont ils souhaitent qu’elle apparaisse dans le calendrier (« occupé », par exemple).

Les utilisateurs ont la possibilité de définir une entrée « Temps de concentration » pour refuser automatiquement toute réunion qui se chevaucherait. Ces blocs de temps se distinguent sur le calendrier par une petite icône en forme de casque qui apparaît dans le coin supérieur gauche du bloc.

Pour expliquer la raison d’être de cette nouvelle fonctionnalité, Google a déclaré sur son blog Workspace :

Avec les changements apportés à nos environnements de travail au cours de l’année dernière, le fait d’avoir plus de chats et de réunions rend plus difficile pour les gens de se dégager du temps pour leur travail individuel de base. Avec la nouvelle fonctionnalité de temps de concentration, nous espérons faciliter la création de temps dédié à la réflexion et au travail de base.