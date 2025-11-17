Galaxy Buds 4 Pro fuite : le nouveau design abandonne les lignes triangulaires

Samsung n’a toujours pas officialisé ses prochains écouteurs haut de gamme, mais il devient de plus en plus difficile pour la marque de les garder secrets. Après avoir été repérés pour la première fois dans le code de One UI 8.5 le mois dernier, les Galaxy Buds 4 Pro réapparaissent aujourd’hui… cette fois avec des animations 3D complètes révélant leur design final et plusieurs nouvelles fonctions.

Galaxy Buds 4 Pro : Un nouveau design et un boîtier repensé

Selon les visuels mis en lumière par AndroidAuthority, Samsung adopte un design beaucoup plus sobre pour ses Galaxy Buds 4 Pro. Le format pointu et triangulaire des modèles précédents disparaît, tout comme la barre lumineuse située sur la tige.

Les nouveaux écouteurs affichent une tige plus plate, aux lignes légèrement anguleuses sur le dessus, donnant un style plus minimaliste et premium.

Le boîtier de charge évolue lui aussi : Samsung abandonne son ouverture latérale pour un format plus analogue à celui d’un clapet, qui s’ouvre par le dessus. À l’intérieur, les écouteurs reposent à plat, leurs tiges dirigées vers le haut. Un indicateur LED externe est placé à l’avant, et l’arrière accueille le bouton de synchronisation ainsi que le port USB-C.

Les Galaxy Buds 4 Pro introduisent les « Head Gestures »

Les animations One UI ne se contentent pas de montrer le design ; elles révèlent aussi de nouvelles fonctionnalités, à commencer par un système baptisé Head Gestures.

Comme son nom l’indique, il permettra de répondre à un appel en hochant la tête, ou d’effectuer d’autres actions simplement par mouvements de tête. Samsung intègre ces gestes dans des fonctions d’accessibilité et de contrôle mains libres : lecture vocale des notifications, arrêt de la lecture, rejet d’alarmes, réponses « oui/non » à un assistant vocal… tout cela sans toucher au téléphone.

Les animations montrent également le retour ou l’introduction d’autres fonctionnalités :

Enregistrement audio 360°,

Adaptive Noise Control (gestion intelligente du bruit ambiant),

outils de localisation d’écouteurs,

animations de couplage pour smartphones et tablettes Galaxy.

Un lancement prévu avec les Galaxy S26

Tout indique que la série Samsung Galaxy Buds 4 sera dévoilée en février 2026, aux côtés des Galaxy S26, lors du prochain Galaxy Unpacked.