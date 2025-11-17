Accueil » Vivaldi 7.7 : la synchronisation des onglets est enfin intelligente et complète

Vivaldi continue d’avancer à contre-courant du reste du marché. Alors que Chrome, Edge et Firefox tendent à simplifier leurs interfaces au point de les verrouiller, Vivaldi prend la direction opposée : plus de contrôle, plus de liberté, plus d’outils pour s’adapter au fonctionnement de chaque utilisateur.

Et la version Vivaldi 7.7, désormais disponible sur Windows, macOS et Linux, illustre parfaitement cette philosophie.

Vivaldi 7.7 : La synchronisation des onglets devient bien plus intelligente

La grande nouveauté de cette mise à jour réside dans la synchronisation des onglets et des fenêtres. Jusqu’ici, un changement d’ordinateur impliquait de retrouver ses onglets un par un. Désormais, Vivaldi est capable de reconstituer intégralement votre espace de travail, comme si vous n’aviez jamais quitté votre machine principale.

L’équipe explique que les fenêtres sont récupérées avec leur structure complète, que les piles d’onglets restent intactes et que l’organisation des Workspaces est scrupuleusement respectée.

C’est une synchronisation qui ne se contente plus de lister des onglets, mais qui reconstruit votre environnement, un niveau que même Firefox et Chrome n’atteignent pas vraiment.

Une nouvelle page de démarrage plus flexible et plus vivante

La page d’accueil évolue aussi. Vivaldi fusionne ses Speed Dials — hérités de l’esprit Opera — avec ses widgets pour créer une nouvelle « Start Page » plus complète. On peut y installer ses raccourcis préférés, une liste de tâches, la météo, ses favoris ou différents panneaux d’information.

Et comme toujours avec Vivaldi, rien n’est obligatoire : il est possible d’ignorer totalement cette page et d’ouvrir un onglet vierge ou son site favori. C’est tout l’ADN de Vivaldi : tout personnaliser, mais ne rien imposer.

Plus de contrôle sur les performances

La mise à jour introduit également une nouvelle section « Performance » dans les réglages. On y retrouve un mode Éco pour limiter la consommation, ou au contraire des paramètres pour donner plus de ressources au navigateur et accélérer son fonctionnement. C’est un moyen pratique d’adapter Vivaldi à une machine légère comme à un PC beaucoup plus puissant.

Le client mail et l’interface gagnent en lisibilité

Même les détails ont été revus. Le client mail natif adopte une présentation plus claire, tandis que le Privacy Dashboard et la page À propos bénéficient d’un petit rafraîchissement visuel. Rien de spectaculaire, mais des retouches qui rendent l’ensemble plus homogène.

Une mise à jour qui confirme ce que Vivaldi veut être

Dans son billet, l’entreprise se montre claire : la plupart des navigateurs convergent vers une expérience « simplifiée » et verrouillée. Vivaldi veut rester l’alternative qui respecte les utilisateurs avancés, leurs habitudes, leurs outils et leurs méthodes de travail. Le navigateur se transforme en plateforme flexible, capable de s’adapter plutôt que d’imposer.

Vivaldi 7.7 est disponible dès maintenant sur Windows, macOS et Linux, et les versions mobiles Android et iOS continuent d’être mises à jour en parallèle.