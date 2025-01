CES 2025 : Legion Glasses 2, Lenovo améliore ses lunettes à écran virtuel

Lors du CES 2025, Lenovo a présenté une version améliorée de ses lunettes à écran virtuel, les Legion Glasses 2. Ces lunettes de nouvelle génération offrent une conception affinée axée sur le confort de l’utilisateur et une qualité d’image supérieure, renforçant leur utilité en tant que moniteur portable innovant.

Les Legion Glasses 2 intègrent désormais une technologie d’affichage micro-OLED, permettant à chaque œil de profiter d’une résolution 1920 x 1080 pixels. Ce modèle couvre 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3, surpassant les 90 % de la version précédente, et atteint une luminosité maximale de 800 nits, contre 270 auparavant. Le taux de rafraîchissement passe également à 120 Hz, offrant des mouvements plus fluides, notamment pour les vidéos et les jeux.

Lorsqu’elles sont portées, ces lunettes créent l’effet d’un écran géant de 126 pouces vu à environ 4 mètres de distance. Leur contraste de 200000:1 renforce la profondeur et la vivacité des images, tandis que leur champ de vision de 43,5 degrés offre une expérience immersive pour le travail ou le divertissement.

Legion Glasses 2 : Pensées pour un usage prolongé

Pesant seulement 65 grammes et arborant un design mince de 18,5 mm, les Legion Glasses 2 sont conçues pour être portées plus longtemps sans inconfort. Un coussin de nez ajustable et une monture compatible avec des verres correcteurs viennent améliorer l’ergonomie.

Le produit inclut également :

Une visière anti-lumière extérieure pour minimiser les distractions.

Une boîte de transport pour protéger les lunettes en déplacement.

Connectivité simplifiée et audio intégré

Les lunettes se connectent via un port USB-C avec DisplayPort 1.4, transformant tout appareil compatible en un moniteur portable. Elles fonctionnent avec des ordinateurs, tablettes ou smartphones dotés d’un port USB-C prenant en charge le mode DisplayPort Alt. Trois boutons physiques permettent de contrôler les fonctions principales.

Côté audio, les Legion Glasses 2 embarquent deux haut-parleurs intégrés de haute qualité et deux microphones, rendant l’expérience multimédia complète et immersive. Elles prennent également en charge un mode 3D, parfait pour les contenus et les jeux compatibles.

Un prix compétitif pour une technologie innovante

Les Legion Glasses 2 seront disponibles en février 2025 au tarif de 399,99 dollars, soit presque moitié moins cher que les lunettes Asus M1, qui restent légèrement supérieures, mais à un coût nettement plus élevé. Avec un tel prix, Lenovo offre une option abordable pour les utilisateurs souhaitant découvrir les lunettes intelligentes sans casser leur tirelire.

Les Legion Glasses 2 marquent une nette amélioration par rapport à leur prédécesseur. Avec leur résolution 1080p, leur couverture étendue de la gamme DCI-P3, leur luminosité renforcée, et leur design ergonomique, elles représentent un excellent choix pour les utilisateurs souhaitant profiter d’un écran portable innovant. Que ce soit pour le travail ou le divertissement, ces lunettes s’annoncent comme une option incontournable en 2025.