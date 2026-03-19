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Vivaldi 7.9 : Le navigateur qui cache son interface pour vous laisser respirer

Vivaldi 7.9 : Le navigateur qui cache son interface pour vous laisser respirer

Vivaldi continue de creuser son sillon face aux navigateurs plus standardisés. Avec Vivaldi 7.9, le navigateur introduit un nouveau mode immersif baptisé UI « Masquage automatique », pensé pour faire disparaître l’interface quand elle n’est pas nécessaire, puis la faire revenir instantanément au bon moment.

Le lancement est officiel depuis le 19 mars 2026, et s’accompagne aussi de nouveautés autour des onglets, d’une vue divisée et de Vivaldi Mail.

Une interface qui s’efface selon vos règles

La nouveauté phare de Vivaldi 7.9, c’est donc UI « Masquage automatique ». Concrètement, l’interface peut se masquer pendant la navigation, puis réapparaître lorsque le curseur touche le bord de l’écran.

Mais là où Vivaldi essaie de se distinguer, c’est dans la granularité du contrôle : on peut choisir de ne masquer que la barre d’onglets, ou seulement la barre d’adresse, ou encore l’ensemble de l’interface, y compris panneaux et barres d’outils. L’option peut être activée depuis les réglages, via la barre d’état, ou avec un raccourci clavier.

Cette approche dit beaucoup de la philosophie de Vivaldi. Le navigateur ne cherche pas seulement à proposer un « plein écran » classique, mais à laisser l’utilisateur décider exactement ce qui doit disparaître et quand. C’est une différence subtile en apparence, mais très cohérente avec l’ADN du produit.

Onglet Abonnés : un petit ajout très pensé pour la recherche

Vivaldi 7.9 introduit aussi Onglet Abonnés, une fonction qui améliore le travail à deux volets. Lorsqu’on ouvre un lien avec cette option, la nouvelle page s’affiche à côté de la page d’origine au lieu de la remplacer. Les liens suivants continuent alors à s’ouvrir dans ce même volet secondaire, pendant que la page principale reste intacte. Vivaldi l’a beaucoup travaillé en amont dans ses snapshots 7.9, avant de l’intégrer à la version stable.

Pour les usages de veille, de comparaison ou de documentation, c’est typiquement le genre de fonction qui fait gagner du temps sans faire de bruit.

La vue divisée et Mail gagnent aussi en maturité

La mise à jour améliore également la mosaïque d’onglets, c’est-à-dire l’affichage de plusieurs pages côte à côte. Vivaldi met en avant une gestion plus souple des dispositions et du partage d’espace entre les onglets, ce qui renforce encore son positionnement de navigateur orienté productivité.

Même logique pour Vivaldi Mail, dont le composeur peut désormais s’ouvrir dans une fenêtre séparée. Le client mail gagne aussi un basculement plus simple entre texte brut et texte enrichi, ainsi que des optimisations sur les grosses boîtes de réception.

Pourquoi Vivaldi se démarque face à Chrome et Safari ?

C’est là que la comparaison devient intéressante. Safari permet bien d’ajuster certains éléments en plein écran, notamment l’option « Always Show Toolbar in Full Screen », mais Apple ne propose pas une logique aussi modulaire que Vivaldi pour masquer séparément les différentes briques de l’interface.

Côté Chrome, la situation est encore plus restrictive sur l’auto-masquage de l’interface hors plein écran : les réponses du support Google indiquent qu’il n’existe pas de fonction intégrée pour cacher automatiquement la barre supérieure lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Autrement dit, Vivaldi ne fait pas qu’ajouter un mode immersif. Il transforme cette idée en outil de travail personnalisable, là où Chrome et Safari restent beaucoup plus rigides.

Un navigateur qui pousse toujours sa logique de personnalisation

Cette sortie s’inscrit dans une stratégie plus large. Vivaldi continue de miser sur des fonctions natives que d’autres navigateurs confient souvent à des extensions ou à des compromis d’interface. Cela vaut aussi pour la confidentialité, avec l’intégration de Proton VPN directement dans le navigateur via un partenariat officiel entre Vivaldi et Proton.

Au fond, Vivaldi 7.9 ne révolutionne pas le navigateur Web. Mais, il affine une idée devenue rare : celle d’un logiciel qui s’adapte à votre manière de travailler, au lieu de vous demander de vous adapter à lui. Et dans un marché dominé par des navigateurs de plus en plus standardisés, cette différence devient presque un luxe.