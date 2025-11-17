Google relance Cameyo : ChromeOS veut enfin briser sa dépendance à Windows

Un an après avoir racheté Cameyo, Google passe à la vitesse supérieure. Le service de virtualisation d’applications refait surface sous un nouveau nom, Cameyo by Google, et devient une brique centrale de la stratégie ChromeOS : permettre aux entreprises d’abandonner Windows… sans renoncer à leurs logiciels Windows.

L’idée n’a rien de nouveau, mais, cette fois, Google promet une solution bien plus élégante que les bureaux virtuels traditionnels. Au lieu de recréer un PC complet dans le cloud, Cameyo diffuse uniquement l’application dont l’utilisateur a besoin.

Le résultat, selon Google, est une expérience beaucoup plus fluide : les applications Windows — Excel, AutoCAD, SAP ou d’autres logiciels métier — apparaissent comme de simples onglets Chrome ou des applications web, prêtes à fonctionner aux côtés des outils Google Workspace.

ChromeOS attaque enfin son plus gros obstacle : le « app gap »

Depuis plus de dix ans, ChromeOS séduit les écoles, quelques services publics et certaines équipes mobiles… mais reste tenu à distance par les entreprises traditionnelles. Et pour cause : même si tout le monde parle cloud-first, la moitié des logiciels utilisés en entreprise restent des apps natives Windows ou Linux. Impossible, jusqu’ici, de les faire tourner proprement sur un Chromebook sans déployer une usine à gaz de VDI.

C’est ce que Google veut éliminer. « Le principal frein à l’adoption de ChromeOS dans l’entreprise a toujours été ce besoin résiduel de quelques applications Windows », reconnaît la firme.

Avec Cameyo intégré directement dans Chrome et ChromeOS, Google estime avoir enfin la pièce manquante.

Une expérience allégée pour l’utilisateur, et un déploiement simplifié pour les équipes IT

Google met en avant un fonctionnement beaucoup plus transparent que les solutions de virtualisation classiques. Plus besoin d’ouvrir un bureau Windows dans une fenêtre, plus de double environnement à gérer : l’app s’affiche comme un logiciel natif. Et pour l’IT, fini la gestion d’infrastructures virtualisées lourdes et coûteuses.

Google promet également un niveau de sécurité renforcé, notamment lorsqu’on combine Cameyo avec Chrome Enterprise Premium. Les logiciels qui vivaient autrefois sur un PC Windows sont désormais exécutés sous le même « contexte sécurisé » que le reste des applications Web, dans un environnement maîtrisé.

L’objectif final est clair : installer ChromeOS dans les entreprises

Le mouvement est stratégique. Dans un monde où Microsoft verrouille de plus en plus son écosystème Windows, Google veut proposer une porte de sortie. Et avec les Chromebooks désormais plus puissants, mieux intégrés à Workspace et compatibles Android, l’argument devient solide.

Reste à savoir si cela suffira à ébranler la domination de Windows. Malgré la montée en puissance du web, la réalité reste têtue : Windows est encore l’OS numéro un dans les entreprises, par habitude, compatibilité, et inertie.

Mais Cameyo pourrait changer la donne. Pour la première fois, Google peut dire : « Vous n’avez plus besoin de Windows… même pour vos logiciels Windows ».