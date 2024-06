Google acquiert Cameyo pour simplifier la livraison d’applications sur ChromeOS

Google a récemment annoncé l’acquisition de Cameyo, une plateforme de livraison d’applications virtuelles, renforçant ainsi l’écosystème ChromeOS. Cette acquisition vise à simplifier l’accès et la gestion des applications héritées au sein de ChromeOS, en rendant les applications critiques accessibles sur n’importe quel espace de travail numérique.

Naveen Viswanatha, responsable de ChromeOS chez Google, et Andrew Miller, PDG de Cameyo, ont confirmé que l’équipe Cameyo rejoindra Google. Leur mission : rendre les applications héritées accessibles et faciles à gérer au sein de l’écosystème ChromeOS. Selon Google, la popularité des applications Web, notamment dans le domaine des affaires, ne cesse de croître. Cependant, plusieurs obstacles persistent, nécessitant une solution innovante.

La recherche de Forrester suggère que le Virtual App Delivery (VAD) est une approche efficace pour combler les lacunes actuelles. Le VAD simplifie la gestion des applications, éliminant le besoin d’un environnement de bureau complet et facilitant la mise à jour et la sécurisation des logiciels par les équipes informatiques. Pour les utilisateurs finaux, le VAD permet un accès transparent aux applications web et héritées sans changer de comportement ni se connecter à un bureau virtuel distinct.

L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur le partenariat existant entre Google et Cameyo. ChromeOS s’engage depuis longtemps à offrir la meilleure expérience possible pour les applications virtuelles. L’année dernière, Google et Cameyo ont lancé une expérience de livraison d’applications virtuelles intégrée à ChromeOS, avec intégration du système de fichiers local, la possibilité de livrer des applications virtuelles sous forme d’applications web progressives (PWA) et un support amélioré du presse-papiers. Ces fonctionnalités garantissent un accès transparent et sécurisé aux données et fichiers au sein des applications virtuelles.

L’intégration de Cameyo à Google aidera les entreprises à simplifier le déploiement des applications, améliorer la sécurité, augmenter la productivité et réduire les coûts informatiques. Mario Zúñiga, Directeur Informatique chez Sanmina, souligne la simplicité du déploiement des applications avec ChromeOS et Cameyo. La gestion des sessions, l’équilibrage de charge et la gestion des pannes sont gérés par Cameyo, permettant aux entreprises de se concentrer sur les applications à publier. Cette simplicité, comparée aux approches traditionnelles de bureaux virtuels, fait de Cameyo un élément clé de la stratégie Chrome Enterprise de Sanmina.

L’acquisition de Cameyo par Google représente une étape importante pour renforcer les capacités de ChromeOS en matière de livraison d’applications virtuelles. Cette intégration stratégique permettra aux entreprises de bénéficier d’une gestion simplifiée, d’une sécurité renforcée et d’une productivité accrue, tout en réduisant les coûts informatiques.

Google s’est donné pour mission de promouvoir les Chromebooks dans l’enseignement et les entreprises après une réaction plutôt tiède des consommateurs à ChromeOS. La majeure partie de la croissance des Chromebooks de Google provient du secteur de l’éducation aux États-Unis, les livraisons américaines représentant plus de 80 % des livraisons mondiales de Chromebooks au deuxième trimestre 2023, selon Canalys.