Galaxy Book 5 Edge 5G : Samsung lance un PC portable non annoncé au Royaume-Uni

Samsung n’a encore rien officialisé, mais son prochain ultraportable a déjà fait une apparition remarquée au Royaume-Uni. Le Galaxy Book 5 Edge 5G est disponible à l’achat, listé en toute discrétion, et il dévoile un positionnement assez particulier : un grand écran, un châssis fin, une autonomie prometteuse… et une connectivité 5G que l’on voit encore rarement sur Windows.

Un écran de 15,6 pouces étonnamment compact, pensé pour l’endurance

Sur le papier, le Galaxy Book 5 Edge 5G joue la carte du confort sans sacrifier la mobilité. Il embarque un écran Full HD de 15,6 pouces dans un corps particulièrement fin (15,5 mm) et léger (1,66 kg).

La batterie de 61,2 Wh devrait offrir une excellente autonomie, d’autant que Samsung mise ici sur une puce Snapdragon X d’entrée de gamme — un processeur économe, pensé avant tout pour une utilisation prolongée plutôt que pour les performances brutes.

Ce choix technique a une conséquence logique : le Galaxy Book 5 Edge n’a pas vocation à devenir une machine de montage vidéo ou de calcul intensif. Il devrait toutefois assurer sans sourciller pour le travail de bureau, les usages web, la vidéoconférence ou le multimédia.

Le vrai atout : la 5G intégrée

Ce qui rend ce laptop particulièrement intéressant, c’est bien son modem 5G sub-6 GHz intégré. À une époque où les PC vraiment « always-connected » sont encore rares, surtout en Europe, Samsung offre une alternative crédible aux modèles ARM concurrents. On insère une carte SIM, on ouvre l’écran et on est connecté, même loin d’un Wi-Fi fiable.

C’est le genre de fonctionnalité qui parle autant aux professionnels nomades qu’aux étudiants, et qui rappelle un peu l’époque des ultraportables LTE… mais en version modernisée.

Une fiche technique solide… mais une puce qui soulève des questions

Le Galaxy Book 5 Edge 5G s’équipe d’un Snapdragon X1-26-100, un processeur 8 cœurs doté d’un GPU Adreno et d’une NPU capable de 45 TOPS. Ajoutons 16 Go de RAM LPDDR5X soudée et 512 Go de stockage UFS, et on obtient une configuration correcte mais qui interroge.

À près de 949 £ (environ 1 075 euros), Samsung utilise un SoC généralement réservé à des machines bien moins chères. Ce décalage risque d’en décevoir certains, même si les utilisateurs cherchant un PC 5G léger et endurant y trouveront sans doute leur compte.

Un équipement complet, sans compromis sur la connectique

Malgré son format fin, Samsung n’a pas sacrifié les ports : deux USB4 Type-C, un USB-A, un HDMI 2.1, un lecteur microSD/SIM, une prise casque… tout y est.

On retrouve aussi une webcam 2 mégapixels, des haut-parleurs stéréo 1,5 W, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, un lecteur d’empreintes et un clavier complet avec pavé numérique et grand trackpad.

Un PC discret mais stratégique pour Samsung

Même non annoncé, le Galaxy Book 5 Edge 5G révèle une direction claire : Samsung mise davantage sur l’ultra-mobilité, la 5G et l’autonomie que sur la course aux performances. Ce positionnement en fera sans doute une machine de niche, mais une machine qui répond à un vrai besoin — celui de rester connecté en toutes circonstances.

Reste à voir si Samsung présentera ce modèle à l’international et s’il compte l’intégrer officiellement à sa gamme début 2026.