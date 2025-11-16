Accueil » Huawei accélère dans l’IA physique : Habo investit massivement dans la startup GigaAI

Huawei vient de faire un pas stratégique majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle physique (Physical AI). Sa branche d’investissement, Huawei Habo, a participé au financement de GigaAI, une jeune startup chinoise spécialisée dans les world models appliqués au monde réel.

Ce mouvement marque une étape clé dans la stratégie de Huawei pour s’imposer dans la robotique, les véhicules autonomes et les systèmes intelligents de nouvelle génération.

Une levée de fonds qui confirme l’intérêt de l’industrie

GigaAI a bouclé début novembre une levée de fonds A1 de plusieurs centaines de millions de yuans, co-dirigée par Huawei Habo Investment et Huakong Fund. Ce tour intervient à peine deux mois après que GigaVision — entreprise sœur dans l’écosystème Giga — a elle-même obtenu plusieurs centaines de millions en pré-A.

Cette dynamique financière rapide montre que les investisseurs croient fortement en la technologie et la vision de GigaAI.

GigaAI, pionnier chinois du world model appliqué au réel

Fondée en 2023, GigaAI se présente comme la première startup chinoise dédiée aux modèles mondiaux pour l’IA physique. L’objectif : créer une intelligence générale capable de comprendre, prédire et interagir avec le monde physique, à la manière des robots et véhicules autonomes du futur.

L’entreprise développe un écosystème complet mêlant matériel et logiciel :

GigaWorld, une plateforme pour l’intelligence embarquée et la robotique.

GigaBrain, un modèle fondamental piloté par world model.

Maker Ontology, une couche de connaissance dédiée aux agents physiques.

En combinant ces briques, GigaAI propose une solution tout-en-un pour les environnements complexes : conduite autonome, robotique de service, robots industriels, agents incarnés, etc.

Pourquoi Huawei investit massivement dans la Physical AI ?

Huawei adopte désormais une stratégie baptisée WA — « World Action », en rupture avec les modèles traditionnels VLA (Vision–Language–Action) basés sur de grands modèles linguistiques. Ici, l’IA ne « passe plus par le langage » pour agir, elle utilise directement les signaux visuels et physiques pour contrôler les robots ou les véhicules.

Cette approche, soutenue par Jin Yuzhi, PDG de Huawei Intelligent Automotive Solutions, est en train de devenir un pilier du futur technologique de l’entreprise.

En investissant dans GigaAI, Huawei renforce sa capacité à développer des voitures autonomes plus sûres, des robots plus polyvalents, et des systèmes d’IA capables d’interagir avec le monde réel.

Quel impact pour le grand public ?

Si Huawei et GigaAI réussissent leur pari, les utilisateurs pourraient bientôt bénéficier de véhicules autonomes plus fiables, de robots domestiques réellement utiles et intelligents, d’assistants personnels capables d’agir dans le monde physique, et des appareils capables de comprendre leur environnement plutôt que d’attendre des instructions textuelles.

Les analystes comparent ce tournant à une révolution similaire à l’arrivée du smartphone : une technologie qui quitte les labos pour transformer notre quotidien.

Un mouvement qui renforce la rivalité technologique Chine–États-Unis

Cet investissement est aussi un signal géopolitique. La Chine accélère dans l’IA incarnée, un domaine où les États-Unis concentrent actuellement une grande partie des talents et des startups (Boston Dynamics, Tesla Robotics, OpenAI avec ses world models, Nvidia GR00T, etc.).

En soutenant GigaAI, Huawei renforce son autonomie technologique, augmente la pression sur les acteurs américains, et s’inscrit dans la course mondiale aux robots intelligents et aux systèmes autonomes.

Une alliance stratégique pour façonner l’IA du futur

Pour les experts, ce partenariat dépasse largement le cadre financier : c’est une alliance technologique structurante qui pourrait accélérer le développement de l’IA physique en Chine.

Avec son stack technologique robuste, ses levées de fonds rapides et le soutien d’un géant comme Huawei, GigaAI pourrait devenir l’un des leaders mondiaux de l’IA incarnée.