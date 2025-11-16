Accueil » GameHub arrive sur le Play Store pour émuler vos jeux steam sur Android

Bonne nouvelle pour les joueurs PC : GameHub, l’émulateur Windows développé par GameSir, est désormais disponible sur le Google Play Store.

Fini le sideloading ou les APK à télécharger manuellement — l’installation devient propre, sécurisée et gérée directement par Google.

Un grand pas pour le jeu PC mobile

Jusqu’à présent, pour utiliser GameHub, il fallait récupérer le fichier APK sur le site de GameSir et l’installer manuellement. Ce passage par le Play Store change la donne :

Mises à jour automatiques,

Vérification de la sécurité par Google,

Gestion native des autorisations Android.

C’est une étape importante pour un outil qui, en un an, est devenu une référence pour les fans de jeux PC souhaitant jouer sur mobile.

De GameFusion à GameHub : un projet affiné autour de Steam

À ses débuts, l’application s’appelait GameFusion. Depuis son rebranding en GameHub, le concept s’est clarifié : émuler Windows sur Android pour exécuter directement des jeux Steam.

Grâce à des mises à jour régulières et à l’aide d’une communauté très active, GameHub est aujourd’hui plus stable, plus fluide et compatible avec de nombreux titres.

Ce que permet GameHub sur Android

Une fois connecté à votre compte Steam, vous pouvez :

Télécharger vos jeux directement dans l’application,

Les lancer sans configuration complexe,

Profiter des sauvegardes cloud Steam,

Reprendre vos parties où vous les aviez laissées sur PC.

Les derniers correctifs ont nettement amélioré les performances : sur les smartphones équipés de puces haut de gamme (Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300, etc.), certains jeux tournent presque comme des versions Android natives.

Mais attention, l’émulation reste un exercice délicat : certains titres nécessitent encore des ajustements manuels ou des correctifs communautaires.

Une limite à connaître : la version Play Store est « Steam-only »

Le passage par le Play Store a un prix : la version publiée sur Google Play ne prend en charge que les jeux Steam. Pour exécuter d’autres jeux PC (Epic, GOG, Origin, etc.), il faudra télécharger la version complète depuis le site de GameSir.

Cela s’explique sans doute par les restrictions de Google sur les applications d’émulation et la volonté de limiter les risques de piratage.

Pourquoi c’est une excellente nouvelle pour les joueurs Android

L’arrivée de GameHub sur le Play Store marque un tournant :

L’application devient plus accessible au grand public,

Le système de mise à jour garantit la stabilité et la sécurité,

Et l’expérience utilisateur s’aligne davantage avec celle d’un Steam Deck mobile.

Avec la montée en puissance des smartphones — même milieu de gamme — et leurs performances de plus en plus proches des PC portables, ce type d’outil montre que le jeu PC sur mobile n’est plus une utopie.

Avec GameHub sur le Play Store, jouer à sa bibliothèque Steam sur Android devient aussi simple que lancer une appli. C’est un grand pas vers une expérience cross-platform fluide, et un signe clair que le cloud et l’émulation mobile vont redéfinir la façon dont on joue sur smartphone.

Pour les amateurs de portabilité, GameHub devient le compagnon idéal des contrôleurs mobiles comme le GameSir X4 ou le Backbone One.

Bref, le PC gaming… au creux de la main.