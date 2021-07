Google pourrait bientôt lancer une application de dossiers médicaux

Selon un rapport exclusif de 91Mobiles, Google développe actuellement une nouvelle application de santé qui permettra aux utilisateurs d’Android d’accéder facilement à leurs dossiers médicaux.

L’application aura essentiellement la même fonction que Google Health lors de son lancement en 2008. Google avait espéré que le service aurait un « impact réel » sur les expériences de santé quotidiennes des gens en leur donnant accès à leurs informations personnelles de santé et de bien-être. Malheureusement, Google a décidé de mettre fin à ce service en 2012, car il n’a pas réussi à avoir un large impact.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous, l’application Google Health vous donnera une « vue unifiée de votre santé » avec des informations provenant de « visites chez le médecin, de laboratoires, et plus encore ».

L’application semble avoir des onglets dédiés pour les contacts et le partage également. Il est possible que l’onglet Contacts comprenne tous vos contacts de santé, tandis que l’onglet Partage vous permettra de partager vos dossiers médicaux avec votre famille, vos amis et les professionnels de santé.

L’application Health Records d’Apple pour iOS fonctionne de la même manière. Elle permet aux utilisateurs d’iPhone de gérer et de stocker plus facilement leurs dossiers médicaux et leur donne une « vision plus globale » de leur santé.

Encore en développement

L’application en est actuellement aux premiers stades de développement, il faudra donc attendre plusieurs semaines ou mois avant qu’elle ne soit disponible sur le Play Store pour les meilleurs smartphones Android. On ne sait pas non plus si la société envisage de fusionner les applications Google Health et Google Fit à l’avenir.

91Mobiles, citant Agarwal, suggère que l’application est encore en phase de test et que rien n’indique qu’elle sera lancée en tant qu’application stable. Mais que se passerait-il si Google la rendait officielle ? L’utiliseriez-vous ?