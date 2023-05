Amazon met fin à sa division de santé Halo et les trackers associés

La marque Halo d’Amazon, axée sur le fitness, est apparue il y a quelques années, mais cette semaine, l’entreprise a confirmé qu’elle abandonnait et mettait fin à tous ses appareils et services. Amazon ne vend plus ses trois produits, qui cesseront tous de fonctionner cet été.

En effet, Amazon poursuit ses efforts de rationalisation en supprimant sa division Halo Health, selon un nouveau rapport. The Verge a appris, par le biais d’un e-mail interne, qu’Amazon mettait fin à Halo, citant des « vents contraires significatifs ».

« Nous avons pris la difficile décision de mettre fin au programme Halo, ce qui entraînera une réduction des effectifs », a déclaré Melissa Cha, vice-présidente d’Amazon chargée de la maison connectée et de la santé, dans un e-mail adressé au personnel. « Plus récemment, Halo a été confronté à des vents contraires importants, notamment un segment de plus en plus encombré et un environnement économique incertain. Bien que nos clients apprécient de nombreux aspects de Halo, nous devons donner la priorité aux ressources et maximiser les avantages pour les clients et la santé à long terme de l’entreprise ».

L’entreprise prévoit de réduire ses activités dans les mois à venir et d’arrêter la production de tout le matériel Halo. « Nous évaluons continuellement les progrès et le potentiel de nos produits pour apporter de la valeur aux clients, et nous faisons régulièrement des ajustements en fonction de ces évaluations », a déclaré Kristy Schmidt, porte-parole d’Amazon, à The Verge. « Nous avons récemment pris la décision difficile de cesser de soutenir Amazon Halo à compter du 31 juillet 2023. Nous sommes incroyablement fiers de l’invention et du travail acharné qui ont permis de construire Halo au nom de nos clients, et nos priorités sont de prendre soin de nos clients et de soutenir nos employés ».

Amazon a déjà assuré ses clients qu’ils seraient remboursés :

Nous comprenons que cette nouvelle puisse vous décevoir. Dans les semaines à venir, Amazon remboursera intégralement les achats effectués au cours des 12 derniers mois pour Amazon Halo View, Amazon Halo Band, Amazon Halo Rise et les bracelets accessoires Amazon Halo. En outre, tous les frais d’abonnement prépayés à Halo non utilisés seront remboursés sur votre mode de paiement d’origine. Si vous disposez d’un abonnement payant, à partir d’aujourd’hui, vous ne serez plus facturé des frais d’abonnement mensuels. Vous n’avez aucune démarche supplémentaire à effectuer

L’engagement fonctionne dans les deux sens

Il est temps de se rappeler que l’engagement est une voie à double sens. Nous nous engageons à utiliser et à payer mensuellement ou annuellement pour un produit, et en échange de ce soutien financier et de ces données, il serait bon que l’entreprise continue d’exister et propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Les gens veulent déjà et attendent à juste titre de la valeur, et maintenant nous devrions être encore plus attentifs à mettre l’accent sur l’engagement. Si vous ne le voyez pas, il est probablement préférable d’acheter d’avance, et une seule fois, votre prochaine technologie de santé.

Il est évident que les entreprises ne peuvent pas se projeter dans l’avenir et que toute prise d’engagement à long terme serait non seulement une promesse vide, mais aussi très imprudente. Au lieu d’accepter cela, demandez-vous si cette entreprise serait en mesure d’honorer la promesse d’Amazon de rembourser et de poursuivre l’assistance au cas où elle déciderait de ne plus soutenir un produit pour une raison ou une autre. Ce n’est évidemment pas facile à faire, mais un autre aspect de la fermeture de Halo a mis en lumière les inconvénients de l’abonnement aux produits technologiques.

Les formules d’abonnement de tous types n’ont pas vraiment bonne presse en ce moment ; il suffit de regarder ce qui se passe chez Twitter pour s’en convaincre, et la fin de Halo ne va pas arranger les choses. La mort d’Amazon Halo devrait être un autre signal d’alarme nous incitant à nous méfier des abonnements pour les trackers de santé et de fitness. Car, malheureusement, nous n’avons aucune idée de ce que l’avenir nous réserve.