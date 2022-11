Google n’a pas renoncé aux dossiers médicaux personnels

Google continue d’explorer un dossier médical destiné aux consommateurs, plus d’un an après le lancement d’un programme de retour d’expérience des utilisateurs, selon la directrice de la santé, Karen DeSalvo. « Nous sommes toujours en train de tester et d’apprendre », a déclaré DeSalvo lors de la conférence HLTH à Las Vegas mardi. « C’est une curiosité permanente ».

Le géant de la technologie teste et évalue les caractéristiques d’un dossier médical personnel, sans construire actuellement un outil autonome, alors qu’il pèse de grandes questions comme la façon dont il devrait être hébergé et si les consommateurs veulent même un dossier médical personnel, a déclaré DeSalvo.

Les géants de la technologie, dont Google, ont essayé sans succès de créer un dossier médical électronique convivial, bien que les efforts aient été relancés par les récentes réglementations gouvernementales qui libèrent les données médicales des systèmes cloisonnés.

En avril dernier, Google a lancé un programme d’évaluation des utilisateurs afin de déterminer comment les patients souhaitaient conserver et consulter leurs données médicales après les avoir extraites des portails de patients des fournisseurs, selon STAT News.

Les tests auprès des utilisateurs interviennent plus de dix ans après la tentative de Google de créer un nouveau dossier médical numérique en 2008, appelé Google Health. Google a mis fin à ce projet très médiatisé au bout de quatre ans, invoquant des difficultés d’adoption dans les habitudes de santé quotidiennes des patients.

Google est resté actif dans le secteur de la santé

Pourtant, les consommateurs sont de plus en plus ouverts à l’accès à leurs informations médicales par voie électronique. Le nombre d’hôpitaux autorisant les patients à utiliser des applications tierces pour consulter les données a bondi de 2018 à 2019, et davantage de patients utilisent des portails en ligne pour accéder aux informations médicales, selon des données gouvernementales.

Les efforts de Google autour des dossiers médicaux des patients interviennent alors que son rival Apple a lancé une section sur les dossiers médicaux dans son application Santé en 2018. L’app permet aux utilisateurs Santé tirer leurs dossiers des hôpitaux et des cabinets médicaux et de détenir ces données sur leur iPhone.

Malgré le démantèlement de son unité spécifique à la santé l’année dernière, Google est resté actif dans le secteur de la santé, créant de nouvelles capacités de prise de rendez-vous des prestataires en ligne et lançant des outils pour aider les entreprises de santé à rendre leurs images médicales plus interopérables et exploitables grâce à l’IA et à l’apprentissage automatique.

Google Health s’attache à la fois à coordonner les projets de santé en interne et à relier différentes offres. Cette philosophie a donné naissance à des produits tels que Device Connect for Fitbit, une intégration entre Google Cloud et l’activité « wearables » de Google, lancée en septembre, et une nouvelle application, appelée Health Connect.

Device Connect for Fitbit a pour but de faciliter l’utilisation des données Fitbit par les organismes de santé et de sciences de la vie pour le suivi des patients, la recherche et les projets de santé de la population, selon la société.

Health Connect, qui a été lancé lundi, assimile les données des applications de santé, de bien-être et de fitness éligibles et les regroupe sur une plateforme unique. L’application permet aux utilisateurs d’Android de synchroniser et de suivre leurs objectifs de style de vie en un seul endroit en utilisant les données de diverses applications participantes, comme Peloton, Oura et Flo.