La PlayStation 6 ne sera pas là avant 2027 au plus tôt

Si vous vous demandez combien de temps il vous reste pour profiter de cette génération de jeux sur console, Sony a peut-être lâché un rare indice. Selon un document ayant fait l’objet d’une fuite et dans lequel il est question de l’incertitude de Sony quant à son accès continu à la franchise « Call of Duty », il a été révélé que la société craint de perdre son droit contractuel de publier des jeux de la série de jeux de tir à la première personne sur les consoles PlayStation d’ici l’arrivée de la prochaine génération de consoles.

En lisant entre les lignes, on peut supposer que la prochaine console PlayStation — qui pourrait s’appeler PlayStation 6 — ne verra pas le jour avant 2027 au plus tôt. En effet, c’est l’année où le contrat d’édition permanent d’Activision-Blizzard avec Sony expirera. Étant donné que Microsoft est désormais provisoirement propriétaire du conglomérat de développement et de toutes ses propriétés intellectuelles (Microsoft a confirmé très tôt qu’elle honorerait toutes les obligations antérieures), Sony envisage la possibilité que son rival lui coupe l’herbe sous le pied en raison de la « guerre des consoles » perpétuelle entre les deux sociétés, et a donc déposé une plainte anticoncurrentielle auprès des autorités britanniques pour tenter de bloquer la vente.

Vous pensez que 2027 est un peu trop tôt pour une nouvelle console ? En fait, les intervalles de 7 ans sont devenus la norme au cours des dernières générations. Nintendo est la seule exception. L’entreprise a dû se séparer rapidement de la très décriée Wii U pour laisser la place à la Nintendo Switch, qui connaît un bien meilleur succès. La Xbox 360 est sortie en 2005, la PlayStation 3 et la Nintendo Wii un an plus tard. Puis, nous avons eu la Wii U en 2012, suivie de la Xbox One et de la PlayStation 4 en 2013. La Xbox Series X|S et la PlayStation 5 sont toutes deux sorties en 2020. Il est important de se rappeler que chacune des générations précédentes a bénéficié d’un support pendant de nombreuses années après l’arrivée de leurs remplaçants respectifs.

Si cette tendance devait se maintenir, certains espèrent que la génération actuelle de consoles durera encore plus longtemps, surtout si l’on considère qu’après deux ans, il n’y a pas eu beaucoup de jeux AAA sortis sur l’une ou l’autre des consoles qui n’étaient pas également disponibles sur les systèmes de la précédente génération. Il est probable que nous assisterons à un rafraîchissement de mi-génération pour toutes ces consoles bien avant 2027, et avec Microsoft qui se lance à fond dans la compatibilité et le support multi-générationnels, ne soyez pas surpris si elle essaie de repousser d’un an ou deux la norme.

La PlayStation va-t-elle perdre Call of Duty ?

À la suite de la vague d’acquisitions de studios par Microsoft, Phil Spencer, la figure de proue de la Xbox, s’est exprimé à plusieurs reprises pour suggérer que la société n’allait pas s’accaparer au hasard sa nouvelle surabondance de propriétés intellectuelles au détriment des joueurs de PlayStation, bien qu’il n’y ait jamais eu de déclaration purement définitive ou contractuelle dans un sens ou dans l’autre. Pour ce que cela vaut, Microsoft a toujours été ouverte à la collaboration avec ses concurrents. Les titres « Minecraft » ont été entièrement disponibles sur PlayStation, même après l’acquisition par la société du développeur Mojang, par exemple. Et Microsoft s’est engagée à continuer à prendre en charge les titres du service actuel comme Fallout 76 et Destiny 2.

À l’inverse, Sony s’est montré ouvert à la publication de certains jeux sur les PC sous Windows, et nous avons même enfin un titre Sony sur Xbox. Pourtant, de nombreux joueurs sont sceptiques, car Microsoft a décidé de faire du prochain jeu à succès de Bethesda, « Starfield », un titre exclusif à la Xbox (bien qu’il n’ait jamais promis le contraire). Spencer continue de suggérer que Microsoft ne privera pas les joueurs de PlayStation de leurs franchises les plus appréciées. Au-delà de « Call of Duty », nombreux sont ceux qui suivent la situation de « Elder Scrolls 6 » avec impatience, mais personne ne sait ce qui se passera d’ici cinq ans.