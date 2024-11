Western Digital : De nouvelles solutions de stockage pour tous les besoins

Western Digital a dévoilé une série de nouveaux produits de stockage destinés à répondre à des besoins variés, allant des SSD portables robustes pour les professionnels aux solutions haute performance pour les gamers.

Ces innovations incluent un SanDisk Extreme PRO, un SSD portable de 8 To, un NVMe SSD WD_BLACK, ainsi qu’une carte d’extension dédiée aux consoles Xbox Series X|S.

SanDisk Extreme PRO : Allier performance et robustesse

Le SanDisk Extreme PRO est un SSD portable de pointe qui utilise une connexion USB4 pour offrir des vitesses impressionnantes. Il peut atteindre 3 800 Mb/s en lecture et 3 700 Mb/s en écriture. Conçu pour résister aux conditions difficiles, ce modèle est doté d’une coque en silicone et d’un boîtier en aluminium, le rendant résistant aux chutes jusqu’à deux mètres. Il est également certifié IP65, garantissant une protection contre l’eau et la poussière.

Ce modèle sera disponible en deux capacités, 2 To pour 307,99 euros et 4 To pour 469,99 euros, avec une sortie prévue pour début 2025. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel de SanDisk.

SanDisk Extreme Portable SSD : Une capacité imposante de 8 To

Pour ceux qui gèrent d’importants volumes de données, SanDisk propose un SSD portable de 8 To, déjà disponible à l’achat. Ce modèle est capable de lire des données à 1 050 Mb/s et d’écrire à 1 000 Mb/s, ce qui en fait une solution idéale pour les professionnels et créateurs de contenu manipulant de gros fichiers.

Son prix est fixé à 655,99 euros et il est disponible sur le site officiel de la marque.

WD_BLACK SN7100 : Une solution NVMe pour les gamers

Sous sa marque WD_BLACK, destinée aux joueurs, Western Digital a présenté le SN7100, un SSD NVMe performant utilisant la technologie PCIe Gen 4. Il offre des vitesses impressionnantes, atteignant 7 250 Mb/s en lecture et 6 900 Mb/s en écriture pour les versions de 1 To et 2 To. Par rapport à la précédente génération, ces performances sont améliorées de 35 %, tout en offrant une meilleure efficacité énergétique.

Ce SSD est particulièrement adapté aux ordinateurs portables et aux appareils portables de jeu, et il est proposé en différentes capacités : 500 Go pour 66,99 euros, 1 To pour 96,99 euros, et 2 To pour 161,99 euros. Une version 4 To est attendue pour 2025, mais elle n’est pas encore disponible.

WD_BLACK C50 Expansion Card : Plus de stockage pour Xbox Series X|S

Pour les utilisateurs de consoles Xbox Series X|S, Western Digital a lancé la carte d’extension C50, qui ajoute 2 To d’espace supplémentaire. Cette carte est conçue pour offrir des performances similaires au stockage interne des consoles et fonctionne parfaitement avec les fonctionnalités comme Xbox Velocity Architecture et Quick Resume.

Elle est disponible dès maintenant pour 249,99 euros. Toutefois, son prix reste élevé comparé aux SSD NVMe classiques utilisés pour les consoles PS5 et les PC.

Western Digital, des solutions polyvalentes pour divers utilisateurs

Western Digital continue d’innover en proposant des produits adaptés à des besoins variés. Le SanDisk Extreme PRO et le SanDisk Extreme Portable SSD ciblent les professionnels recherchant des performances extrêmes et une grande capacité. Le WD_BLACK SN7100, quant à lui, répond aux attentes des gamers les plus exigeants, tandis que la carte C50 offre une solution de stockage pratique pour les joueurs sur Xbox.

Ces nouvelles solutions confirment la capacité de Western Digital à proposer des produits performants, robustes et adaptés aux usages modernes, que ce soit pour la création de contenu, le gaming ou le stockage quotidien.