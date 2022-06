La RODECaster Pro II est la nouvelle arme secrète des streamers et des podcasters

Les streamers Twitch, les DJ et même les producteurs (et compositeurs) de musique peuvent tirer un grand profit d’une excellente table de mixage. Contrairement aux cartes de contrôle DJ comme la Traktor Kontrol S8, certaines cartes multicanaux sont mieux adaptées aux podcasts et aux streams en direct, et il semble que la RODECaster Pro II pourrait être la prochaine mise à niveau matérielle importante pour les streamers et les podcasters.

À première vue, la RODECaster Pro II ressemble assez peu au précédent modèle, qui a été initialement publié en décembre 2018. Ce dernier est déjà devenu le préféré des podcasters. Cependant, le Pro II présente un certain nombre d’améliorations uniques par rapport au premier modèle, et il semble effectivement plus orienté vers la facilité d’utilisation plutôt que quelque chose de complètement nouveau.

Les améliorations les plus notables se trouvent sur le dessus de la platine, où l’on peut voir l’ajout d’une interface graphique embarquée pour le système d’effets du RODECaster Pro II. Tout semble beaucoup plus propre et rapide qu’auparavant, surtout maintenant que les boutons et la table de mixage sont ornés de lumières LED colorées, qui peuvent aider à éclairer la table si vous choisissez de diffuser dans une pièce sombre. Comme sur le modèle original, vous pouvez charger jusqu’à 64 sons dans huit banques de sons et les jouer sur les SMART Pads inclus sur le côté droit de la console, mais il semble que ces derniers soient encore plus faciles à naviguer qu’auparavant. À cette fin, RODE a visiblement inclus deux boutons sous les pads pour vous aider à naviguer dans vos banques de sons.

En plus de rendre les choses un peu plus faciles à utiliser, la deuxième édition inclut des fonctionnalités orientées vers la commodité, comme la connectivité Wi-Fi et Ethernet, qui est utile pour garder le firmware à jour ou établir des connexions sortantes vers des logiciels, comme Twitch. Il y a également deux ports USB-C si vous préférez les connexions physiques à d’autres appareils. RODE a déclaré dans son communiqué de presse que l’appareil dispose même d’une certification MFi pour les appareils iOS, au cas où vous décideriez d’alimenter en audio votre flux ou votre podcast à partir de votre iPhone ou iPad.

Un modèle assez cher

Les préamplis et le micro ont également reçu un coup de pouce ; RODE affirme que sa console peut atteindre un niveau de bruit de -131,5 dBV, avec 76 dB de gain pour jouer. La table de mixage à neuf canaux semble également assez flexible, répartie sur six canaux physiques et trois canaux numériques. Il semble que chacun de ces canaux puisse être assigné comme bon vous semble, ce qui constitue un léger écart par rapport au RODECaster Pro original ; ce modèle ne permettait de jouer qu’avec trois de ses huit canaux au total, tandis que les autres étaient limités à des sources audio spécifiques.

Le RODECaster Pro II est disponible en précommande au prix de 819 euros, et sera disponible en juin.