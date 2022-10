by

Rode lance sa division streaming et jeux avec une nouvelle gamme de microphones et de logiciels

La société australienne connue pour ses équipements audio de haute qualité pour la vidéo, l’enregistrement en studio et le podcasting, Rode, a annoncé cette semaine le lancement d’une nouvelle division entièrement axée sur le streaming et le jeu.

Rode X, la première sous-marque de la société, disposera de son propre département de recherche et développement spécialisé. La gamme démarrera avec trois produits : Unify, une solution de mixage virtuel conçue sur mesure pour le streaming ; le microphone dynamique USB XDM-100 ; et le microphone à condensateur USB XCM-50. La nouvelle gamme est en cours de développement depuis plus de trois ans.

Unify est un logiciel de studio de streaming qui permet d’acheminer et de mixer jusqu’à quatre microphones USB ou autres dispositifs audio et jusqu’à 6 sources audio virtuelles (y compris des applications de jeu, de chat, de musique et de navigateur) dans une interface intuitive. Ce logiciel facile à utiliser offre aux streamers un contrôle avancé, de niveau studio, sur la production audio de leur stream. Le logiciel est fourni gratuitement avec tous les produits RØDE X ou peut être acheté sous forme d’abonnement mensuel ou annuel pour être utilisé avec tout autre produit audio USB.

« Unify est un énorme pas en avant pour le streaming et la technologie audio des jeux », a déclaré Chris Beech, chef de produit senior chez Rode. « Tout au long du développement, nous avons passé d’innombrables heures à rechercher exactement ce que les streamers et les joueurs attendent d’un logiciel audio et nous avons travaillé sans relâche pour mettre en œuvre chaque fonctionnalité tout en veillant à ce qu’il soit aussi simple à utiliser que possible. Qu’il s’agisse de streamers professionnels aux exigences techniques complexes ou de gamers occasionnels qui veulent faire passer leur audio au niveau supérieur, Unify est la solution parfaite ».

Le XDM-100 est un microphone dynamique professionnel USB qui délivre un son riche et de qualité broadcast avec « un rejet supérieur du bruit ambiant et des clics de clavier ou de souris ». Le XCM-50 est un microphone USB à condensateur, un peu plus petit que le XDM-100, mais qui a tout de même du punch.

Un réel avenir

Les deux microphones sont dotés d’un puissant traitement numérique du signal (DSP) interne, qui peut être débloqué à l’aide d’Unify. Cela permet aux utilisateurs d’ajouter un traitement audio Aphex avancé à leur voix — y compris un compresseur, un noise gate, un filtre passe-haut et plus encore — avec un contrôle granulaire complet de chaque paramètre pour créer leur propre signature sonore. Cette fonctionnalité fera l’objet d’une mise à jour logicielle à la fin de l’année 2022.

« Le lancement de RØDE X marque une nouvelle ère passionnante pour RØDE », a déclaré Damien Wilson, PDG de Rode. « En plus de ces deux incroyables microphones et d’Unify, nous avons une suite de produits révolutionnaires actuellement en développement qui vont façonner l’avenir de l’audio pour le streaming et les jeux. Ce n’est que le début ».